В 2023 году Отделение СФР по Чувашии назначило досрочную пенсию 2,5 тысячам жителей региона. Право на страховую пенсию по старости досрочно можно получить при наличии определенного стажа. У женщин такой стаж составляет 37 лет, у мужчин — 42 года. В этом случае возможен выход на заслуженный отдых на два года раньше общеустановленного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При этом учитываются периоды работы или иной деятельности, за которые начислялись страховые взносы, а также периоды нахождения на больничном в связи с временной нетрудоспособностью и по беременности и родам.



Пенсия досрочно также положена учителям, врачам, представителям творческих профессий и тем, кто работал в северных регионах. Кроме того, право на получение пенсии по старости досрочно имеют те, кто трудится в тяжелых, опасных и вредных условиях. Например, шахтеры, спасатели, водители общественного транспорта, работники гражданской авиации и т.д.



Напомним, что с 2019 года выйти на заслуженный отдых раньше могут и многодетные мамы. При этом страховой стаж должен быть не менее 15 лет, а величина индивидуального пенсионного коэффициента в 2024 году — не менее 28,2, с 2025 года — не менее 30.



«Женщины, которые родили пять и более детей и воспитали их до 8 лет, имеют право выйти на пенсию в 50 лет; мамы четверых детей — в 56 лет; а мамы, родившие и воспитавшие троих детей, — в 57 лет», — рассказал управляющий Отделением СФР по Чувашии Валерий Николаев.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Чувашии,

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Отделение СФР по Чувашской Республике.