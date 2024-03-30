Как самостоятельно найти нарушения на своем участке?

Есть ли нарушения земельного законодательства на вашем участке? Ответ на этот вопрос может получить каждый, если пройдет самостоятельную проверку с помощью нового сервиса Росреестра.



Для прохождения самообследования необходимо зайти на сайт Росреестра в раздел «Деятельность» — «Государственный надзор» — «Государственный земельный надзор» — «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований». Необходимо ввести кадастровый номер и последовательно ответить на несколько вопросов.



«Это очень простая проверка, которая может выявить нарушения земельного законодательства, если вы откровенно ответите на все вопросы. Такую проверку можно пройти и через портал Госуслуг, но только в том случае, если ваш участок официально зарегистрирован за вами в Росреестре», — подчеркнул заместитель руководителя Росреестра Чувашии Сергей Васюков.

После ответов на все вопросы, система выдаст информацию о возможном наличии либо отсутствии нарушений, также могут быть представлены рекомендации в зависимости от ранее данных ответов.



Наличие возможных нарушений — повод обратиться за консультацией в Управление Росреестра по Чувашской Республике по телефону +7 (8352) 34-67-49, +7 (8352) 31-13-03.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской Республике.