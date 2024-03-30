В памяти народной…

30 марта этого года исполняется 110 лет со дня рождения Ивана Тимофеевича Князева – директора комбината автофургонов с 1957 по 1974 годы. Родился Иван Тимофеевич в г. Курмыш Симбирской губернии (ныне с. Курмыш Нижегородской области).

Трудовой путь начал в 1932 году рабочим, десятником, счетоводом лесосклада Шумерлинского древкомбината. В 1933 году окончил Шумерлинский рабфак. Поступил учиться в Уральский лесотехнический институт (г. Свердловск). Окончил его в 1942 году. Первое время работал на уральских предприятиях лесной промышленности, занимал инженерные должности. Работал начальником лесного отдела, директором леспромхоза в Кировской области (1942—1945 годы). С 1946 года на Шумерлинском автозаводе № 471 (ныне комбинат автофургонов): инженер, заместитель начальника лесного отдела, начальник биржи сырья (1946—1951). С 1952 года – начальник Сурской узкоколейной железной дороги Шумерлинского леспромхоза, главный инженер в 1955 году. В 1955—1957 гг. — главный инженер треста «Чувашлес», управляющий управления лесной и деревообрабатывающей промышленности Чувашского Совнархоза.

В декабре 1957 года И.Т. Князев был назначен директором мебельного комбината. На этом посту он работал 17 лет. Ближними его помощниками были З.В. Хрипушин, В.Б. Шафронов, В.М. Скаржевский – специалисты высокой квалификации, способные организаторы, наделенные от природы ответственностью за порученное дело.



В 50-60-ые годы под руководством И.Т. Князева наблюдалось значительное увеличение производственных мощностей предприятия. Освоено производство кузовов-фургонов из армированного пенопласта. Современного уровня достигла мебель по конструкции, технологии и, как следствие, высокого качества. На ВДНХ страны Шумерлинскому комбинату в 1965 году за представленный набор мебели комитет выставки присудил диплом второй степени. Перед комбинатом встала наиглавнейшая задача – обновить весь ассортимент мебели. Успехи мебельного производства являлись яркой страницей в истории комбината тех лет. Выпуск мебели с 1965 года увеличился в два раза. Шумерлинская мебель получила высокую оценку покупателей за отличное качество по доступным ценам. С этого времени комбинат держал марку своей мебели, на нее был постоянный спрос на рынке.



Наряду с ежегодным ростом товарной продукции, увеличением производственных мощностей, Иван Тимофеевич прекрасно понимал, что человек труда будет работать с полной отдачей, с хорошим настроением только тогда, когда устроен его быт, у семьи есть нормальное жилье. И задачи по жилищному строительству стояли масштабные, так как 15 % рабочих комбината и их семей проживали в домах барачного типа без нормальных условий быта. По инициативе Ивана Тимофеевича на улицах Пушкина, Жданова (сегодня Маршала Жукова), проезде Мебельщиков, по Банковскому переулку развернулось строительство восьмиквартирных жилых домов методом народной стройки. За три года (1957—1960) было построено 270 брусчатых и шлакоблочных домов с удобствами. Разумеется, такие условия далеки от сегодняшних требований, но по тем временам обрести такое жилье было великой радостью. До 1964 года были сданы еще пять домов, в которых разместилось 156 семей работников комбината. Были введены детский сад и детские ясли. С 1960 года в плановом порядке ремонтно-строительный цех (РСЦ) приступил к капитальному ремонту домов старой застройки 30-40х годов по улицам МОПРа и Мира. Строились отдельные квартиры на одну, две и три комнаты. В это же время строились и бытовые помещения в цехах, что способствовало росту производительности труда. Прокладывались дороги с твердым покрытием между цехами. Построено четырехэтажное здание заводоуправления, с размещением на одном из этажей вечернего техникума филиала Марпосадского лесотехникума для рабочих комбината.

С 1964 по 1972 годы велась вторая крупная реконструкция предприятия: ТЭЦ, склады технических материалов и др., введены в строй цеха №№ 8, 12, 15. Реконструированы металлообрабатывающий цех № 10, цех № 2, цех № 5.



Владислав Матвеевич Садырга (в то время глава города Шумерли) отмечал: «…Роль Ивана Тимофеевича Князева – неравнодушного, инициативного руководителя в решении социальных вопросов велика! Он понимал важность участия градообразующего предприятия в обустройстве всего города, а не только поселка комбината. Дорога по улице Ленина от площади до комбината и далее, сквер перед заводом (сегодня сквер Скаржевского), обустройство территории на месте «Зеленого базара» и строительство эффектной для того времени «многоэтажки», где расположен магазин «Северный» и многое другое – все это было сделано на средства комбината при Иване Тимофеевиче Князеве, при его активном участии. Он прожил довольно долгую жизнь и успел сделать много полезного и нужного…».



Иван Тимофеевич оставил после себя яркий след в истории комбината и города.

За большой вклад в производство и общественную работу награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, многими медалями. Скончался Иван Тимофеевич Князев 13 марта 2008 года, похоронен в Казани. В траурно-похоронной процессии участвовала представительская делегация от комбината в составе инженерно-технических работников, ветеранов производства, коллег, проработавших долгие годы с Иваном Тимофеевичем.



Совет ветеранов АО «КАФ», историко-краеведческий музей города Шумерли.