Юные шахматисты успешно выступили на шахматном турнире

Шахматы – это спорт интеллектуалов. Здесь состязаются любители нестандартно мыслить и решать непростые задачи. Но, как и в любом виде спорта, шахматисты также выкладываются по максимуму и преодолевают сложности. Вот и в прошедших соревнованиях всех участников объединял дух соперничества.

С 15 по 25 марта в оздоровительном комплексе «Сочи Парк Отель» (Краснодарский край, Сириус) состоялись Всероссийские шахматные соревнования среди команд детских домов и школ-интернатов «Восхождение-2024». Турнир проводится уже в восьмой раз Федерацией шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Благотворительного фонда Геннадия Тимченко. В этом году в соревнованиях приняли участие 49 команд из 31 субъекта России. Чувашскую Республику пятый год подряд представляла Саланчикская школа-интернат. Команду в составе Анны Еклаковой, Анны Козловой, Анжелы Костровой и Артемия Дементьева подготовил учитель математики, руководитель кружка «Юный шахматист» Владимир Михайлович Николаев.



В Саланчикской школе-интернате с 2019 года внедряется образовательный проект «Шахматы — в детские дома и интернаты России», в рамках которого в школе работает кружок «Юный шахматист», проводятся занятия по внеурочной деятельности по шахматам. При активной поддержке администрации в интернате имеется вся материально-техническая база: необходимое количество комплектов шахмат, шахматные часы, настенная демонстрационная шахматная доска, учебная литература, компьютер, видеоуроки и презентации занятий по шахматам. Охват детей, занимающихся по программе шахматного образования в рамках кружковой и внеурочной деятельности, составляет более 50 %. С целью закрепления разученных приемов и навыков игры в соревновательной обстановке, популяризации игры в школе ежегодно проходят шахматные турниры.



В рамках дополнительной программы «Восхождение-2024» для участников были проведены блицтурниры, спортивные соревнования, конкурсы, мастер-классы, сеансы одновременной игры и многое другое. Так, Аня Еклакова по шахматам Фишера заняла 5 место среди девочек из 98 участников, а команда Ани Козловой и Ани Еклаковой — 9 место по парным шахматам и 13 место по шведским шахматам среди 49 команд.



Пусть в этом году нашим шахматистам не удалось попасть в десятку сильнейших команд, но они выступили достойно. Благодаря таким соревнованиям дети повышают свой уровень мастерства и приобретают соревновательный опыт.



На черноморском побережье ребята получили незабываемые впечатления: побывали в парке аттракционов «Сочи Парк», в Олимпийском парке, наслаждались мелодией «поющих» фонтанов… Хочется поблагодарить Федерацию шахмат России, спонсоров за отличную организацию турнира и администрацию школы-интерната в лице А.С. Фондеркиной за оказание помощи для поездки в Сочи.



Т. Николаева, учитель.