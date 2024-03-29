Предоставление услуг в электронном виде на основе геосервисов

В Чувашской Республике функционирует Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД Чувашии). Данная информационная система предназначена для автоматизации задач, связанных с размещением, хранением, поиском, предоставлением документов градостроительной деятельности и сведений о них; сбора, учета, систематизации и предоставления сведений о существующем состоянии территории Чувашской Республики и муниципальных образований и их развитии, для автоматического формирования отчетов по заданным шаблонам с использованием ГИСОГД. Для отдельных типов объектов будут реализованы функции автоматизированной генерации документов на основе шаблонов, согласование документов в электронном виде. Предполагается информационное взаимодействие регионального и муниципального уровней.

ГИСОГД позволяет специалистам эффективно работать с оцифрованной градостроительной документацией. Также в системе создана платформа с наглядной информацией по статусу земельных участков, планировками существующей и планируемой застройки. Помимо этого, благодаря данному ресурсу созданы комфортные условия для застройщиков, так как для начала строительства объектов через личный кабинет можно будет получить в электронном виде необходимые документы и следить за статусом процессов.



Участниками информационной системы являются: оператор ГИСОГД, технический оператор ГИСОГД, федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им организации, органы исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственные им организации, органы местного самоуправления в Чувашской Республике, иные организации, осуществляющие информационный обмен с ГИСОГД в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики.



В 2022 г. было создано 15 высокопроизводительных рабочих мест, в 2023 г. — 6, в 2024 г. планируется создать 9 высокопроизводительных рабочих мест.



ГИСОГД Чувашии осуществляет процессы автоматизации предоставления государственных и муниципальных услуг. С 2022 г. предоставлялись следующие услуги: выдача градостроительного плана земельного участка; выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства; выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; направление уведомления о соответствии или несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.



В 2023 г. к перечисленным выше услугам добавилось направление уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса объекта капитального строительства.



В 2024 г. планируется ввести ещё три услуги: по подготовке и утверждению документации по планировке территории, для предоставления разрешений на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции ОКС.



Внедрение информационной системы является одним из направлений цифровизации строительной отрасли. Система позволяет, в том числе, получать информацию о территориальном планировании и градостроительном зонировании, произвести расчет градостроительного потенциала и определить вид разрешенного использования земельного участка.