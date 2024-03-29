ИТ-кадры для цифровой Чувашии: подготовка специалистов и развитие отрасли

В Чувашии ведущие ИТ-компании объединены в Ассоциацию по содействию развитию информационных технологий «ИТ-кластер Чувашской Республики».

В число ее задач входят формирование эффективной системы взаимодействия и кооперации ИТ-предприятий, научно-образовательного сектора и органов власти для повышения конкурентоспособности и выхода отрасли информационных технологий республики на международный уровень, а также содействие в организации подготовки, переподготовки, повышении квалификации и занятости кадров для отрасли информационных технологий. Ассоциация объединяет 18 крупных ИТ-, образовательных и финансовых организаций, чтобы в тесной кооперации развивать ИТ-отрасль республики и защищать ее интересы и интересы ИТ-специалистов.



В республике уделяется значительное внимание подготовке молодых кадров в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Реализуется масштабный профориентационный проект «УПК 21 — учебно-производственные классы», направленный на создание условий для получения первой профессии уже со школьной скамьи. Один из его профилей — информационные технологии. В настоящее время в нашей республике функционируют уже 14 ИТ-классов, два из которых — в средней общеобразовательной школе № 65 г. Чебоксар и гимназии № 6 г. Новочебоксарска — открыты в 2023 году.



ИT-классы тесно взаимодействуют с ведущими ИT-компаниями республики, в которых дети знакомятся с характером работы, бывают непосредственно в офисах этих компаний, лично знакомятся с ИT-специалистами, участвуют в конкурсах, семинарах, мастер-классах и профориентационных мероприятиях.



В 2023 году в школе № 1 г. Цивильска состоялось вручение образовательных сертификатов учащимся, успешно окончившим курс обучения в ИТ-классе, который стал первым подобным образовательным проектом в Чувашии.



Школьники, изучившие программу ИТ-класса, овладели основными языками программирования, прошли курс по обучению frontend-разработке, научились создавать динамические website-визитки, а также практически освоили и другие цифровые программные продукты.

Кроме того, в 2023 году на базе Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова открылась партнерская лаборатория технологий «Кейсистемс». Здесь из студентов факультета информатики и вычислительной техники готовят разработчиков программного обеспечения и специалистов в области информационной безопасности.



В 2023 году открыл свои двери и ИТ-колледж «Singularity Hub» — образовательный проект, который помогает школьникам освоить профессии будущего в сфере информационных технологий. Открытию предшествовал пилотный проект на базе Чебоксарского электромеханического колледжа, профинансированный Skyeng. В нем участвовали 25 отобранных по всей республике выпускников 9-х классов, которые с 2022 по 2023 год бесплатно обучались программированию и создавали собственные проекты на базе нейросетей и других цифровых технологий.

В республике разработали информационную программу по популяризации ИТ-специальностей в Чувашии, которая позволяет школьникам узнать о получении высшего образования по ИТ-специальностям и работе в ведущих ИТ-компаниях.



Цель программ — привлечь внимание молодежи к перспективным профессиям и заинтересовать новыми ИТ-специальностями.



Информационная кампания ориентирована на старшеклассников и их родителей, которые помогают абитуриентам выбрать будущую профессию.