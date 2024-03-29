За 10 месяцев – 10 тысяч обращений: в чувашском филиале фонда «Защитники Отечества» подвели итоги работы

В филиале фонда «Защитники Отечества» в Чебоксарах озвучили итоги десяти месяцев работы. Всего за прошедший с момента открытия срок специалисты приняли и рассмотрели 9,7 тыс. обращений от 3,5 тыс. участников специальной военной операции и членов семей бойцов.

Елена ЗАЙЦЕВА, руководитель филиала фонда в Чувашии:

— Большая часть обращений, 82%, доведены до логического завершения. Остальные находятся в работе. Причем особое внимание мы уделяем социальной реабилитации ветеранов.

Важное направление деятельности чувашского филиала организации «Защитники Отечества» – обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, например, высокофункциональными протезами и протезно-ортопедическими изделиями. На днях социальные координаторы фонда обучились на семинаре со специалистами протезно-ортопедических предприятий республики.

Представители компаний рассказали об особенностях своей работы, поделились тонкостями назначения и использования технических средствах реабилитации. Теперь координаторам будет легче ориентироваться при составлении индивидуальных планов сопровождения бойцов.

Отметим, что фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основная цель организации – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Напомним контакты чувашского филиала фонда: Чебоксары, Московский проспект,3, или по телефону 8 (8352) 70-94-26 и по электронной почте rf21@gosfondveteranov.gov.ru.

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