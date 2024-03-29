Живи, «Родничок», живи!

Детский сад № 19 «Родничок» — единственное учреждение дошкольного образования в Шумерле с плавательным бассейном. Пожалуй, это обстоятельство вкупе с компетентным коллективом любящих свою работу профессионалов снискало ему славу одного из самых востребованных в городе. С момента ввода в эксплуатацию в 1987 году учреждение выпустило в школьную жизнь не одну сотню счастливых девчонок и мальчишек. Наверное, и по сей день «Родничок» продолжал бы успешно работать, если бы здание, не видевшее за все годы эксплуатации ни одного капитального ремонта, соответствовало всем необходимым нормам. Косметический ремонт здесь, конечно, время от времени проводился, но от разрушений не спасал.



Алла Салаева, депутат Государственной Думы Российской Федерации:

«По поручению Президента в следующем году по всей стране стартует программа капитального ремонта детских садов. Она продолжит масштабную работу по комплексной модернизации школ. Комплексная модернизация школ также будет продолжена и до 2030 года завершится, а затем ремонты будут носить лишь текущий характер.».

К 2019 году в «Родничке» пришла в негодность система отопления, выкрошились межпанельные швы фасада, подгнили оконные рамы и, главное, — в здании начала протекать крыша.

Проблемы «Родничка» городской администрации были известны и находились на контроле. Весной 2021 года была разработана проектно-сметная документация на проведение капремонта и на благоустройство территории дошкольного учреждения. Тогда руководство города вышло с проектными предложениями в Минобразования Чувашии для включения в республиканскую программу капитального ремонта учреждений дошкольного образования. В заявке на первый этап были обозначены первоочередные работы: ремонт кровли, инженерных коммуникаций и сопутствующие им строительные работы. В июне было получено положительное заключение на проведение капитального ремонта. К тому времени износ кровли составлял более 80 %.

Руководство садика своими силами как могло латало дыры, но решению проблемы это помогало лишь временно. Дождевую воду, капающую с прохудившейся крыши, работники собирали в расставленные на полу тазики и вёдра. Местами появились признаки поражения грибком. От потолка и стен начала отслаиваться краска.



В конце сентября 2022 года в Шумерлю пришла новость о подписании распоряжения Кабинета Министров Чувашии о выделении из резервного фонда республики 10,3 млн рублей на ремонт кровли и системы отопления шумерлинского «Родничка».



Тем временем в результате прокурорской проверки было вынесено решение о закрытии садика № 19, что и было сделано. Деткам были предоставлены места в близлежащих детсадах.

После поступления республиканских средств и проведения необходимых аукционов в стенах дошкольного образовательного учреждения закипела работа. И руководство города, и персонал учреждения, и родители, и дети надеялись, что ремонт будет завершен в срок. Но, увы…



Если подрядная организация, производящая ремонт системы отопления, работы завершила в срок, то с ремонтом кровли начались проблемы. Ежедневный контроль со стороны руководства администрации, детского сада, претензионная работа, предостережение Шумерлинской межрайонной прокуратуры, к сожалению, не возымели должного результата — подрядчик так и не приступил к ремонтным работам, остановившись на подготовительном этапе (раскрыв и частично разобрав кровлю). Контракт был расторгнут в одностороннем порядке, выставлены неустойка и акты о нарушении работ с компенсацией причиненного ущерба.



«Считаю необходимым расторгнуть контракт с занесением подрядчика в реестр недобросовестных с выставлением неустойки и компенсацией причиненного ущерба, привлечением к ответственности», — констатировал тогда министр образования республики Дмитрий Захаров.

Дело стало приобретать необратимый поворот. За помощью в решении проблемы родители малышей обратились к Алле Салаевой. Депутат Государственной Думы России ситуацией прониклась и активно подключилась к решению. Из муниципального бюджета на ремонт крыши «Родничка» оперативно было направлено более 3 млн рублей. Весной 2023 года работы по ремонту крыши возобновились, новый подрядчик с задачей справился, и 30 июля работы по ремонту кровли были завершены. Но садик заработать не смог… По вине предыдущего подрядчика «Родничок» долгое время оставался в прямом смысле без крыши над головой. И снег, и дождь легко проникали во внутренние помещения детского сада, приводя в негодность электропроводку, пожарную сигнализацию, систему видеонаблюдения, оконные и дверные блоки, сантехнику и всю внутреннюю отделку. О соответствии состояния помещений СанПиНу и требованиям пожарной безопасности не могло быть и речи. В настоящее время ремонт садика стоит на затянувшейся паузе. Дальнейшая судьба дошкольного учреждения волнует как сотрудников, так и родителей воспитанников, многократные письма и жалобы в различные инстанции – тому подтверждение.

«На дальнейшие работы, необходимые для запуска «Родничка», требуется порядка 15 миллионов рублей, — комментировала ситуацию Алла Салаева в своем телеграм-канале. — Обратилась в Правительство Республики, получили поддержку Министерства финансов, Министерства образования, объект был включен в ближайшее уточнение бюджета».



В конце прошлого года в Министерство образования Чувашии администрация города направила письмо о выделении 15 млн 103 тыс. руб. на ремонт помещений детского сада. На все виды работ по смете прилагалось положительное заключение Центра экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики.



В ответе Минобразования сообщило, что в Министерство финансов Чувашии направлено предложение о выделении средств на капитальный ремонт детского сада № 19 «Родничок» г. Шумерли в рамках уточнения республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.



Хочется надеяться, что выделенные из республиканского бюджета средства сыграют немаловажную роль в завершении этой неоправданно долгой ремонтной эпопеи.

Елена Сахарова, заместитель главы администрации города — начальник отдела

образования и социальной политики:

К средствам республиканского бюджета, выделяемым на ремонтные работы детского сада № 19, из местного бюджета дополнительно будут добавлены около 1,5 млн рублей. Общая сумма будет направлена на ремонт электропроводки, пожарной сигнализации, отделочные работы. Но этих средств на завершение ремонтных работ, к сожалению, не достаточно.

С 2025 года начинает работу федеральная программа капитального ремонта дошкольных учреждений, озвученная Президентом Владимиром Владимировичем Путиным в Послании Федеральному Собранию. Из девяти дошкольных образовательных учреждений города семь нуждаются в капитальном ремонте. В Минобразования республики мы вышли с инициативой о включении первых трех детских садов в программу капремонта в 2025 году. Детский сад № 19 в их числе. Следует понимать, чтобы привести «Родничок» в нормативное состояние, требуется порядка 72 млн рублей. Если при уточнении бюджета мы будем поддержаны, перед нами будет стоять задача подготовить новый проект капремонта «Родничка» с учетом ранее выделенных средств из муниципального и республиканского бюджетов.

Уверяю шумерлинцев, что единственный детский сад с бассейном обязательно вернется в строй и еще долгие-долгие годы будет радовать наших малышей.

P.S. Когда верстался номер, стало известно, что в результате уточнения бюджета Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на ремонтные работы шумерлинского детского сада № 19 учтена сумма в размере 15 млн 103 тыс. руб. (республиканский бюджет – 13 млн 744 тыс. руб., местный бюджет – 1 млн 359 тыс. руб.)

Ольга Дмитриева.