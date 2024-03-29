В числе победителей -шумерлинские организации

Объявлены победители конкурса «Торговля Чувашии-2024». На участие в конкурсе лучших практик разноформатной торговли было подано 59 заявок от 45 организаций в 8 номинациях. При отборе победителей учитывались внешний вид, оборудование объектов, их востребованность.

Серьезная борьба развернулась в номинации «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя». Победителями конкурса в данной номинации стали шумерлинские предприятия ИП Сорокина Т.А. (магазины «Свежайшее мясо») и ИП Кологреев А.В. (магазин «Лесной кристалл»), разделившие 3-е место.



Победители конкурса награждены дипломами Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.



Источник: Минэкономразвития Чувашии.