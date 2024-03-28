«Социальный адвокат» поможет защитить права жителей Чувашии в нужный момент

Минцифры Чувашии объявило об успешном запуске цифрового решения по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам.

По словам министра цифрового развития Михаила Степанова, информационная система «Социальный адвокат», реализованная в рамках национальной программы «Цифровая экономика», открывает новые возможности в получении качественной и доступной юридической поддержки для всех жителей республики. Программное обеспечение может быть использовано как на стационарных, так и на мобильных устройствах. Свое обращение можно оформить в личном кабинете портала «Госуслуги».

В настоящее время в республике насчитывается порядка 300 тысяч граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Количество обращений ежегодно растет. Ожидается, что благодаря «Социальному адвокату» производительность юристов увеличится на 30%, а эффективность оказания юридической поддержки почти удвоится.

чувашинформ.рф