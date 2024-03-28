Пора задуматься об отдыхе детей

27 марта в администрации Шумерли состоялось заседание муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в летний период 2024 года.

Отдых детей — забота взрослых, причем как тех, кто непосредственно занимается организацией оздоровительной кампании и подготовкой учреждений к приему детей, так и родительской общественности. Поэтому последним следует учесть, что 1 этап заявочной кампании по приобретению путевок в загородные лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в учреждениях соцобслуживания Минтруда Чувашии, стартует уже завтра — 30 марта. Родители и иные законные представители могут подать заявку на приобретение путевки через Единый портал госуслуг в разделе «Организация отдыха детей в каникулярное время» либо через оператора центра соцобслуживания населения.



Последующие этапы будут осуществляться на портале «Электронное образование Чувашской Республики» в разделе «Регистрация заявления» в определенные дни. Для шумерлинцев в целом — это 20 апреля, для детей участников СВО — 27. Родители, не владеющие ИКТ или не имеющие доступ в интернет, могут обратиться к операторам в школах по месту обучения детей.



Принимая во внимание способ оформления заявок, зам. главы администрации — начальник отдела образования и социальной политики Елена Сахарова обратила внимание собравшихся на важность работы с родителями, размещения всей необходимой информации не только на сайте отдела образования, но и на сайтах образовательных учреждений.



Как отметили на комиссии, в этом году на территории города будут действовать три пришкольных лагеря — один на базе школы № 2 и два — на базе школы № 6 (для учащихся школы № 6 и гимназии № 8). В остальных учреждениях будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем организация лагерей не представляется возможным. Для обучающихся будут организованы группы кратковременного пребывания (без питания).



Запланирована и работа загородного лагеря «Соснячок», хотя для его открытия предстоит выполнить немалый объем работ. В виду физического износа и с несоответствием нормам требований пожарной безопасности, необходима полная замена системы автоматической противопожарной защиты на объекте; замена деревянных межкомнатных дверей на пластиковые с усиленной рамой, а также замена фасадных окон. Не проведена обработка огнезащитным составом деревянных строительных конструкций; горячий цех пищеблока не оборудован пароконвектоматом; дорожки к зданиям спальных корпусов, к пищеблоку, проезд к складу не оборудованы твердым покрытием; в виду частичного отсутствия наматрасников, необходимо закупить 151 шт.



В планах учреждения — замена газовых котлов в зданиях столовой и душа, частичная замена аудиосистемы, кроватей в спальных корпусах, второй этап замены наружных сетей водоснабжения и канализации.



А между тем, времени до лета остается мало и финансирования явно недостаточно, поэтому вопрос функционирования всеми любимого лагеря пока остается открытым.

Татьяна Александрова.