Красивым аккордом весны в Чувашии вновь станет фестиваль-конкурс «Восславим женщину»

Фестиваль-конкурс отраслевых женсоветов «Восславим женщину» пройдет в Чувашии в третий раз. Его организаторами выступают по-прежнему Союз женщин, Совет отцов республики, администрации Чебоксар и Новочебоксарска, а также женсоветы этих городов.

История проведения этого творческого женского состязания началась в апреле 2022 года. Символично, что в тот год женскому общественному движению исполнилось 95 лет.

Конкурс состоял из трех этапов. Сначала женсоветы презентовали свои команды с помощью видеороликов и представили жюри авторские угощения. Вторым этапом стал конкурс визиток «Оживи картину». Важно, что финальным аккордом состязания были творческие выступления на тему Года выдающихся земляков. Участницы рассказали о женщинах, которые внесли большой вклад в развитие предприятий, в процветание Чувашии.

Победителем фестиваля-конкурса в 2022 году стала команда женсовета НПК «Элара» имени Г.А. Ильенко, вторыми стали подруги из концерна «Тракторные заводы», третье место было присвоено женщинам швейной фабрики «Элита». Команды ПО им. В.И. Чапаева, муниципального предприятия «Коммунальные сети» и члены женсовета «Росток» были отмечены в специальных номинациях.

Во второй раз, в 2023 году, площадкой состязания стала сцена ДК «Химик». Свои таланты на ней продемонстрировали шесть женсоветов: ПАО «Химпром»

Агрохолдинга «CHUVA», АО «Лента», ЧЭАЗ, стоматологические поликлиника Чебоксар и Новочебоксарска.

Подруги сотворили вкусные закуски и торты. Раскрыли формулы успеха через стихи, песни и танцы. Отразили свой вклад в развитие республики в жизнеутверждающих и вдохновляющих номерах. Уникальность и особенный стиль были у всех. С женщинами в творческих номерах принимали участие коллеги, мужья и сыновья.

Второй межмуниципальный фестиваль-конкурс отраслевых женсоветов прошел на высокой ноте. Жюри присудило каждой команде свою номинацию. Обладателем «Гран-при» стала команда «Химпромамы».

В 2024 году традиция продолжается. 25 апреля в Чебоксарах в ДК «Салют» пройдет III фестиваль-конкурс отраслевых женсоветов «Восславим женщину». В состязании примут участие команды агрофирмы «Ольдеевская», Чувашской энергосбытовой компании, акционерного общества «АБС ЗЭиМ Автоматизация», ГУП «Биологические очистные сооружения», регионального отделения Союза машиностроителей России и сборная заводов: «Промтрактор», «Промлит» и «Агрегатный».

Участницам предстоит пройти три испытания: показать презентацию «Лица успешных женщин», продемонстрировать сценический фантазийный костюм, представить творческий номер, посвященный Году семьи в Российской Федерации и 555-летию основания столицы Чувашской Республики — города Чебоксары.