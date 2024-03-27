Школьники Чувашии сразятся в «Шашки Чапаева»

В мае этого года исполнится 50 лет Музею В.И. Чапаева в Чебоксарах. В канун юбилея, 28 апреля, музей проведет традиционный VII Всечувашский турнир по игре «Шашки Чапаева» и приглашает школьников республики принять в нем участие.

Турнир «Шашки Чапаева» проходит в два этапа. На первом школа, заявившая своих участников на турнир, проведет внутришкольные соревнования среди ребят 8-11 классов. Два победителя от каждой школы примут участие в финальных играх, которые состоятся в воскресенье, 28 апреля, в Музее В.И. Чапаева.

«Шашки Чапаева» – это настольная игра, появившаяся в советское время. Названа она в честь легендарной личности – георгиевского кавалера и командира времен Первой мировой и Гражданской войн Василия Ивановича Чапаева. Партию в «Шашки Чапаева» играют вдвоем на обычной клетчатой доске. Соперники ставят по 8 шашек своего цвета в один ряд перед собой. Первый раунд начинается с крайних рядов доски, а в следующем победитель двигает свои шашки на ряд вперед, сокращая тем самым расстояние до своего соперника. Задача игроков – щелкать по своим шашкам так, чтобы они сбивали шашки противника с поля. Если выбить шашку не удалось или ваша вылетела за края доски, то право хода получает соперник. Победу одержит тот игрок, чьи шашки первыми пересекут середину игрового поля.

«Если вы хоть раз сыграли в «Шашки Чапаева», на всю жизнь становитесь фанатом этой игры. Она невероятно увлекает, наполняет игроков здоровым азартом и при этом требует и стратегического мышления, и психологического подхода к сопернику, и ловкости рук. Ее не зря назвали именем полководца. Музей проводит турнир седьмой год подряд, и нам приятно отметить, что игра набирает популярность в школах республики. Приглашаем всех желающих испытать свои силы и принять участие в нашем турнире. Встретимся 28 апреля у Василия Ивановича!», – рассказала директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова.

Победителю турнира будет вручён Кубок.

Призеры, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и книгами, участники – сертификатами.

Заявки на участие в турнире музей принимает до 23 апреля 2024 года на e-mail: muschapaev@mail.ru, тел. +7 8352 56-20-61.