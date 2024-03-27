В Чувашии сотрудники транспортной полиции проводятоперативно-профилактическое мероприятие «Металл»

В период с 25 марта по 3 апреля текущего года на территории оперативного обслуживания Чувашского ЛО МВД России на транспорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Металл».



Мероприятие направлено на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие фактов хищения груза, перевозимого железнодорожным транспортом, в том числе имущества транспортных организаций.



При проведении мероприятия будут проверены пункты по приему лома и отходов черных и цветных металлов, находящихся в непосредственной близости от железнодорожных станций, в целях выявления вероятных мест сбыта похищенного металла. В случае выявления нарушений лица будут привлечены к административной или к уголовной ответственности.

С. Козлова, инспектор направления по связям со СМИ Чувашского ЛО МВД России на транспорте майор внутренней службы.