Чувашская Республика ведет успешную подготовку ИТ-кадров

В Чувашской Республике продолжается активная работа над реализацией национального проекта «Цифровая экономика», который направлен на развитие информационных технологий и формирование кадрового потенциала для цифровой сферы. Особое внимание уделяется подготовке молодых специалистов, а также стимулированию интереса школьников к ИТ-сфере.



«Цифровая экономика – это не только развитие технологий, но и инвестиции в человеческий капитал. Создание условий для обучения и профессионального роста в ИТ-сфере является важным направлением нашей деятельности», — отмечает министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов.

В республике ведущие ИТ-компании объединены в Ассоциацию по содействию развитию информационных технологий «ИТ-кластер Чувашской Республики». В его задачи входят формирование эффективной системы взаимодействия и кооперации ИТ-предприятий, научно-образовательного сектора и органов власти для повышения конкурентоспособности и выхода отрасли информационных технологий Чувашской Республики на международный уровень, а также содействие в организации подготовки, переподготовки, повышении квалификации и занятости кадров для отрасли информационных технологий. Она объединяет 18 крупных ИТ-, образовательных и финансовых организаций, чтобы в тесной кооперации развивать ИТ-отрасль республики и защищать ее интересы и интересы ИТ-специалистов.

Одним из ключевых элементов нацпроекта «Цифровая экономика» является создание условий для обучения и развития в сфере информационных технологий уже на ступени начального профессионального образования. В Чувашии реализуется масштабный профориентационный проект «УПК 21 – Учебно-производственные классы», направленный на создание условий для получения «первой» профессии уже со школьной скамьи. Один из его профилей – информационные технологии. В настоящее время в нашей республике функционируют уже 14 ИТ-классов, два из которых – в средней общеобразовательной школе № 65 г. Чебоксары и гимназии № 6 г. Новочебоксарска – открыты в 2023 году.

ИT-классы тесно взаимодействуют с ведущими ИT-компаниями республики, в которых дети знакомятся с характером работы, бывают непосредственно в офисах этих компаний, лично знакомятся с ИT-специалистами, участвуют в конкурсах, семинарах, мастер-классах и профориентационных мероприятиях.

В 2023 году в средней общеобразовательной школе № 1 г. Цивильска состоялось вручение образовательных сертификатов учащимся, успешно окончившим курс обучения в ИТ-классе, который стал первым подобным образовательным проектом в Чувашии.

Школьники, изучившие программу ИТ-класса, овладели основными языками программирования, прошли курс по обучению frontend-разработке, научились создавать динамические website-визитки, а также практически освоили и другие цифровые программные продукты.

Большой вклад в подготовку кадров делает и Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, где открылась партнерская лаборатория технологий «Кейсистемс». Эта лаборатория способствует развитию специалистов в области программного обеспечения и информационной безопасности.

Итоги 2023 года также порадовали открытием ИТ-колледжа «Singularity Hub», который стал важным образовательным проектом в регионе, помогая школьникам освоить профессии будущего в сфере информационных технологий. Открытию предшествовал пилотный проект на базе Чебоксарского электромеханического колледжа, профинансированный Skyeng. В нем участвовали 25 отобранных по всей республике выпускников 9-х классов, которые с 2022 по 2023 год бесплатно обучались программированию и создавали собственные проекты на базе нейросетей и других цифровых технологий.

Развитие информационной программы по популяризации ИТ-специальностей является приоритетом регионального правительства. Цель программы – заинтересовать молодежь в перспективных профессиях в сфере информационных технологий и обеспечить им возможности для успешной карьеры в этой области.

Информационная кампания ориентирована на старшеклассников и их родителей, чтобы помочь абитуриентам принять обоснованные решения относительно будущей профессиональной карьеры. Чувашская Республика активно движется вперед, стремясь обеспечить себе квалифицированные кадры для развития цифровой экономики.

Минцифры Чувашии.