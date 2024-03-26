Читает семья – читает страна: в Чувашии стартовала Неделя детской книги

Продолжая череду мероприятий в рамках Года семьи, 21 марта Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека дала старт республиканской Неделе детской книги. Республиканский праздник книги и чтения «Время книжных открытий» прошел при поддержке Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в Чувашском государственном театре кукол. Выбор места и даты для открытия «книжкиных именин» неслучаен – именно сегодня отмечается Международный день кукольника. А, как известно, именно в театрах книги «оживают».

Всероссийская акция «Неделя детской книги» в этом году проходит с 23 по 31 марта под девизом «Читает семья – читает страна».

В фойе театра кукол гостей праздника встречали персонажи известных литературных произведений Лиса Алиса, Кот Базилио, Попугай Кеша, которые устроили для ребят литературную разминку «По сказочным дорожкам». Здесь же были оформлены выставки современной детской литературы «Время книжных открытий», «Читает семья – читает страна», выставка-галерея работ победителей республиканского конкурса рисунков «Моя экологическая история». Специалистами детско-юношеской библиотеки были организованы мастер-классы по изготовлению детских книжек-малышек, составлению родословной «Семейное древо» и обучению технологии мультанимации «Герои книг в мультфильмах». Каждый желающий смог пообщаться с молодыми авторами детских книг в ходе автограф-сессии с писателями – участниками праздника. Также работали фотозоны с персонажами из чувашских сказок – Улыпом и Девушкой на Луне.

Со сцены участников и гостей тепло поприветствовала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Анатольевна Каликова. Она отметила, что библиотеки сегодня «перезагружаются», в них появляются много новых книг, оборудования, создаются площадки для творчества, то есть делается все для того, чтобы дети приобщались к чтению. Юным книголюбам она пожелала: «В дни школьных каникул и не только – посещайте библиотеки города и республики. Именно для вас специалисты организуют большое количество интересных и познавательных мероприятий. А самое главное, вас там ждут новые книги. Ежегодно Минкультуры Чувашии выделяет средства для пополнения фондов библиотек. Мы стремимся, чтобы вам, ребята, всегда было что почитать. Будьте самыми умными, начитанными, развитыми и креативными! Читайте! Дерзайте! Будущее зависит от вас!».

Член Президиума Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Евгения Анатольевна Краснова в своем приветствии поздравила ребят с началом весенних каникул, пожелала им отличного отдыха, в том числе приятного времяпрепровождения в учреждениях культуры, особое внимание уделила роли книги в воспитании подрастающего поколения.

Директор Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки Татьяна Геннадиевна Вашуркина рассказала об истории возникновения «книжкиных именин» и пригласила школьников в библиотеки республики.

К юным участникам – обучающимся чебоксарских школ и детям участников СВО с экрана обратились выдающиеся деятели литературы: Андрей Усачев, Михаил Юхма, Улькка Эльмен, Раиса Сарби, Альбина Юрату. Со сцены ребят поприветствовали современные чувашские писатели и поэты: Ольга Австрийская, Федор Козлов, Дмитрий Моисеев, Лариса Петрова и Ольга Федорова. Все они говорили о том, что книга – это самый настоящий и преданный друг, который поможет получить новые знания, найти ответы на различные вопросы, фантазировать и путешествовать. «Читайте книги, и перед вами откроется мир во всех его красках!», – такой был посыл авторов.

В рамках праздника состоялось награждение победителей республиканского конкурса «Моя экологическая история», а также вручение подарочных комплектов книг детям участников специальной военной операции от библиотек республики и Чувашского регионального отделения Российского детского фонда.

Особую яркую атмосферу создали выступления детских творческих коллективов Республиканского центра народного творчества «ДК тракторостроителей»: народного детского ансамбля народного танца «Суварята» и народного коллектива «Эстрадная студия вокала «Бэби-шлягер»».

Праздник завершился показом отрывка из спектакля «Муха-Цокотуха» в исполнении артистов Чувашского государственного театра кукол.

Неделя детской книги стартовала ярко, весело и задала темп всем предстоящим мероприятиям. Приглашаем всех желающих принять участие в активностях, запланированных Чувашской республиканской детско-юношеской библиотекой и муниципальными библиотеками республики в дни школьных весенних каникул.

Фоторепортаж

Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека