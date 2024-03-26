Жители Чувашии предпочитают записываться к врачам через регистратуру и колл-центр

Такие данные показал опрос, проведенный в марте социологами ЦУР Чувашии. Помимо записи напрямую в государственных медучреждениях (50% респондентов) и по телефону (43%) люди также регистрируются через «Госуслуги» (35%) и при посещении врача (20%).

Опрос выявил высокую информированность интернет-пользователей о возможности бесплатной диспансеризации. Об этом знают 93% опрошенных. При этом подавляющее большинство респондентов (86%) проходили такое обследование, и половина из них качеством прохождения диспансеризации удовлетворена.

Затронуло исследование и проблемы, существующие в региональном здравоохранении. Опрошенные чаще всего отмечали нехватку узких специалистов и бесплатных медуслуг, проблемы с записью на прием к врачам и очереди перед кабинетами.

Опрос проводился в социальных сетях методом River Sampling, выборка составила 600 пользователей. Отметим, что жители Чувашии периодически оставляют в соцсетях сообщения в адрес органов власти на тему медицины, с начала года специалисты ЦУР республики зафиксировали таких больше 500.

cheb.mk.ru