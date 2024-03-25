Профессия, приносящая радость

25 марта – День работника культуры.

Есть на земле профессии, связанные с производством продукции, а есть другие – творческие. Среди представителей таких профессий особое место занимают работники культуры.

Заведующий Нижнекумашкинским сельским клубом Геннадий Уфилин родился и вырос в Верхней Кумашке. После школы продолжил обучение в профессионально-техническом училище № 10, по окончании которого получил специальность слесаря-сантехника. В 1986 году Геннадий был призван в Советскую Армию. Военную службу проходил в Саратове.



После демобилизации, чувствуя в себе творческое начало, устроился работать заведующим Верхнекумашкинским сельским клубом и сразу же объединил вокруг себя молодежь. Жизнь в клубе закипела: регулярно стали проводиться концерты самодеятельного коллектива, вечера отдыха. А на дискотеки приходили не только местные девушки и парни, но и молодежь с окрестных деревень.



Сплоченные вокруг Геннадия молодые люди вскоре стали активно участвовать в репетициях и в выездных выступлениях Саланчикского народного хора. Руководитель хора — заслуженный работник культуры Российской Федерации В.А. Павлов, уроженец Верхней Кумашки, всячески содействовал развитию клубного учреждения в своей родной деревне и поддерживал молодого работника.



Свою работу Геннадий любит бесконечно, потому и отдается ей всей душой на протяжении более двадцати лет. Работник культуры всегда в центре событий, активно участвует в общественной жизни сельского поселения и Шумерлинского муниципального округа, является председателем ТОС «Родник» и старостой Верхней Кумашки.



Работа в отрасли культуры определила и личную судьбу Геннадия Уфилина. Совместно с библиотекарем Верхнекумашкинской сельской библиотеки Людмилой они проводили мероприятия для односельчан. С каждым днем работа всё больше их сближала. В феврале 1989 года молодые люди поженились.



Супруги Уфилины вырастили троих детей. Дочери Олеся и Кристина получили высшее экономическое образование, создали свои семьи, подарили родителям шестерых внуков. Сын Глеб учится в 9 классе гимназии № 8 города Шумерли.



В феврале семья Уфилиных отметила полотняную свадьбу – 35-летие бракосочетания. Как нить полотна, соединяющая два сердца на протяжении долгих лет, это название символизирует прочность и крепость их брака.



В. Кузнецова, зав. Нижнекумашкинской сельской библиотекой.