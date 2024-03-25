В Чувашской Республике с 2021 года реализуется программа социальной догазификации, в соответствии с которой предусмотрено бесплатное подведение газа до границ земельного участка заявителя, если объекты газоснабжения уже функционируют в населенном пункте. Отметим, что по поручению Президента Российской Федерации программа социальной догазификации носит бессрочный характер.

Так с момента реализации программы социальной догазификации по состоянию на 20.03.2024 поступило 8 438 заявок на догазификацию домовладений (в т.ч. принято – 7 380 заявок), заключено договоров на технологическое присоединение в рамках догазификации 7 302 единиц.

Исполнено договоров на догазификацию (т.е. выполнен монтаж газораспределительных сетей до границ земельных участков заявителей) по 6 985 договорам, в т. ч. с пуском газа — 5 747 договоров.

На основании принятых заявок (заключенных договоров) от граждан, органов местного самоуправления на догазификацию формируются и утверждаются сводный и пообъектный планы-графики догазификации.

Утвержденными планами-графиками предусматривается догазификация 7 731 домовладения в 1 233 населенных пунктах. В 2021 году догазифицировано 523 ед. домовладений, в 2022 году – 4 055 ед., в 2023 году – 2 014 ед., в 2024 году планируется догазификация 1 139 ед. домовладений.

Как участвовать в программе социальной догазификации?

Убедиться, что в вашем населенном пункте функционируют сети газораспределения или проверить на сайте Единого оператора газификации по ссылке https://connectgas.ru/gasification_program попадает ли ваш населенный пункт в программу догазификации.

После положительного решения вопроса необходимо собрать копии правоустанавливающих документов на земельный участок и индивидуальный жилой дом, паспорта, СНИЛС, ИНН, ситуационный план, расчет максимального часового расхода газа (при планируемом потреблении свыше 7 м3/ч и направить заявление, с приложением указанных копий документов на проведение работ по догазификации одним из следующих способов:

— в клиентских центрах, филиалах, газовых участках АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;

— на территориальных участках, абонентских пунктах, в центральном офисе ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары»;

— через сайт общества http://www.chsetgaz.ru/ в разделе «Догазификация»;

— через интернет-портал Единого оператора газификации https://connectgas.ru/

— через сервис Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/

Госсподдержка при социальной догазификации.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2024 г. № 551-р в 2024 году Чувашской Республике выделена субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходов по предоставлению субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ при социальной газификации (догазификации) в размере 8336,3 тыс. рублей. В этой связи Минтрудом Чувашии разработаны правила предоставления субсидий отдельным категориям граждан при догазификации, которые на данный момент проходят процедуру согласования. Отметим, что после утверждения указанных правил льготные категории граждан могут воспользоваться мерой поддержки.