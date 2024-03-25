К 100-летию со дня рождения могут увековечить память уроженца Чувашии генерал-полковника Александра Викторова

100-летие будет отмечаться в 2025 году.

С таким предложением к Главе Чувашии Олегу Николаеву обратился на встрече с представителями межрегиональной общественной организации выходцев из Чувашии – Товарищества офицеров «Сыны Отечества» Николай Гаврилов, генерал-лейтенант, Герой России, Почетный гражданин Чувашской Республики, председатель Федеральной национально-культурной автономии чувашей России.

«Александр Григорьевич командовал пограничными округами. Его ученик, генерал армии Владимир Проничев говорил, что более интеллигентного, более человечного офицера в пограничной службе не было. Генерал Викторов был родом из села Иваново Цивильского района, Поэтому прошу поддержать инициативу одну из новых улиц города Чебоксары во вновь строящемся районе назвать именем генерал-полковника Викторова и на его родине установить бюст», — сказал Николай Гаврилов.

Справочно:

Викторов Александр Григорьевич родился 24 августа 1925 года в селе Иваново Цивильского района Чувашии. Учился в средней школе №1 г. Цивильска, Цивильском педагогическом училище.

В январе 1943 года призван в Красную Армию. Не успев завершить обучение в Чкаловском пулеметном училище, в звании сержанта он участвовал в Курской битве, был награжден медалью «За отвагу».

В январе 1944 года из должности заместителя командира взвода Александра Викторова направили на учебу в Уфимское военное училище, по окончании которого в звании младшего лейтенанта он начал служить в пограничных войсках, был командиром взвода, заместителем начальника, начальником пограничной заставы.

Окончил военный институт КГБ и военную Академию Генерального штаба. Служил начальником войск Закавказского пограничного округа (1971—1975), командовал войсками Краснознаменного Северо-Западного пограничного округа (1975—1992).

В последующие годы его служба была связана с обеспечением безопасности государственной границы в Прибалтике. Безупречная военная служба А.Г. Викторова отмечена орденами Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны и другими высокими государственными наградами.

Александр Григорьевич неоднократно избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, регулярно навещал земляков, много раз бывал на встречах с учащимися школы №1 г. Цивильска и участвовал в военно-патриотических мероприятиях.

Умер А.Г. Викторов 2 января 2003 года в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.