Из заявлений Главы Чувашии Олега Николаева на встрече с представителями Товарищества офицеров «Сыны Отечества»

Напомним, на встрече Главы Чувашской Республики Олега Николаева в Москве с представителями «генеральского клуба» выходцев из Чувашии обсуждались планы и направления совместной работы по выстраиванию целостной системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Через месяц в Чувашии начинает работать центр «Воин», созданный по поручению Президента России Владимира Путина. Специальную программу для Центра разработали Российский союз боевых искусств совместно с Министерством обороны России. До настоящего года 12 регионов участвовали в пилотной программе. С этого года 25 регионов участвуют в этой программе, в том числе Чувашия, и дальше она будет только расширяться. Ребята будут проходить краткосрочные погружения на базе лагеря «Звездный» Цивильского округа, сейчас там идет большая модернизация. Учить их будут участники СВО, все инструктора в апреле будут готовы к проведению курсов.

За последние годы мы резко укрепили наш Чувашский кадетский корпус. В 2020 году не было конкурса на поступление, уже в 2021 году он составил 2,1 человек на место. Думаю, в этом году конкурс будет еще больше за счет укрепления материальной базы, оснащения и набора соответствующих практик.

Благодаря разносторонней работе мы увеличиваем индикативные показатели. Заработная плата за это время выросла у нас на 70 с лишним процентов. Если мы в 2020 году в Приволжском федеральном округе были 14-е среди 14 регионов, то по последним данным мы уже шестые в ПФО по средней заработной плате.

В этом году по поручению Сергея Кириенко мы планируем 15 июня провести Акатуй на площадке выставки ВДНХ. Всех приглашаю погрузиться в чувашскую культуру, познакомиться и возгордиться достижениями республики.

Мы поставили цель в этом году построить специальный музей Вышитой карты, так как этот проект живет и развивается. Идет активная работа над созданием музыкальной вышитой карты, чтобы было восприятие карты и визуальное и аудиальное.

В этом году заложим строительство центра водных видов спорта, где можно будет проводить любые соревнования по водным видам спорта — плаванию, прыжкам в воду и так далее. Мы постараемся его за 3 года построить.

На сегодняшний день Чувашия — единственный регион в Российской Федерации, который практически полностью заново разработал методику, учебники изучения родного языка по принципу «понимать и применять». Чтобы человек, который учит чувашский язык, мог понимать другого, а самое главное — применять язык в разговоре. У нас на сегодняшний день разработаны учебники с 1 по 9 класс, они прошли соответствующее лицензирование по ФГОСу, а к каждому учебнику разработано от 40 до 50 методических материалов по тематике в интерактивной, компьютерной и других формах. Логика такая: все переводить в игровой формат, чтобы лучше запоминать и дальше уметь общаться.

Чувашия на сегодняшний день в области культуры первый регион, который написал оперу с использованием искусственного интеллекта.

Пресс-служба администрации Главы Чувашской Республики.