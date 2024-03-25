Телеканал Министерства обороны Российской Федерации «ЗВЕЗДА» запускает эфир Всероссийского вокального конкурса «Звезда — 2024».

«Звезда» первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех 89 регионов России. Голосование телезрителей по всей России и мнение знаменитых экспертов в области музыки определят сильнейших вокалистов.

В новом сезоне Чувашскую Республику представляет Живулин Константин Михайлович.

Начиная с первого эфира программы, телезрители путём интернет-голосования смогут поддерживать представителей своих регионов в случае, если они не пройдут в финал, по мнению членов жюри.

Эфиры и голосования стартуют 6 апреля на сайте ЗАЗВЕЗДУ.РФ