Больше, чем цветы: стартовала всероссийская благотворительная акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»

С 10 апреля по 22 июня пройдет благотворительная акция «Красная Гвоздика».

В распространении значков «Красная гвоздика» примут участие активисты волонтерского движения «Волонтеры Победы» и федеральной программы «Молоды душой». С 10 апреля их можно будет встретить на улицах своего города.

Волонтеров легко узнать по специальной форме: они одеты в фирменную одежду с символом «Красной гвоздики» и логотипом волонтерской организации, с яркими боксами для пожертвований. Сделать пожертвование можно любым удобным способом: наличными или переводом по специальному QR-коду. Также приобрести значки можно на популярных маркетплейсах и в магазинах партнеров акции.

Все собранные средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Акция проводится в России с 2016 года и ее главная цель – собрать средства для оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. В прошлом году к акции присоединились 76 российских регионов, усилиями волонтеров удалось собрать почти 20 млн рублей. В рамках акции было распространено почти 2 млн значков и собрано более 55 млн рублей на помощь ветеранам.

Вырученные деньги были направлены на оплату операций и курсов реабилитации, покупку современных слуховых аппаратов, электрических колясок, медицинских кроватей и лекарств.