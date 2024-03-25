Акция памяти «Журавли»

24 марта, в день общенационального траура, в 19:55 на здании «Крокус Сити Холл» появилась проекция «Журавли». Бесконечный клин журавлей поднимается от основания здания и улетает в небо. Так в Москве почтили память тех, кто погиб во время теракта в концертном комплексе 22 марта 2024 года. Организаторами акции выступило волонтерское движение «Мы вместе».



«Народный артист СССР Муслим Магомаев, в честь которого был назван концертный зал, известен исполнением песни «Журавли» — баллады про солдат, которые после смерти становятся птицами. Композиция минорная, но главный мотив в ней — надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним», — сказала Волонтер движения #МЫВМЕСТЕ и Ассоциации волонтерских центров Анастасия Брайловская.

Присоединиться к акции памяти погибших в «Крокус сити холле» может каждый. Для этого стоит сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях. Например, поставить картинку журавля на аватаре в социальных сетях.



Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошло вечером 22 марта. Это стало крупнейшим терактом в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году.