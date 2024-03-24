49 % жителей ПФО готовы ходить на нелюбимую работу ради хорошей зарплаты

Служба исследований hh.ru опросила жителей из регионов ПФО и выяснила, по каким причинам люди готовы ходить на нелюбимую работу.

Исследование показывает, что половина опрошенных (49 %) в Поволжье страны готовы ежедневно ходить на нелюбимую работу, если им будут платить хорошую зарплату. Причем такой ответ давал каждый второй опрошенный из всех профессиональных сфер. Отметим, что за год доля таких респондентов в регионах ПФО выросла на 3 %.



Внушительная доля респондентов (27 %) готовы работать на нелюбимой работе, но только если не будет альтернатив. Готовы пойти на такой шаг чаще всего строители (41 %), водители и курьеры (35 %), а также ИТ-специалисты (33 %). Реже других готовы переступить через себя работники сферы продаж (24 %) и юристы (29 %). По сравнению с прошлым годом число тех, кто готов работать на нелюбимой работе и не искать другую упало на 5 %.



Также каждый пятый (22 %) опрошенный добавил, что в целом готов терпеть нелюбимую работу, если будет перспектива карьерного роста. Чаще всего будут так делать топ-менеджеры (26 %), производственники (25 %), маркетологи (24 %).



17 % опрошенных в регионах ПФО будут трудиться без любви к работе, если компания даст возможность релокации или удаленки. Еще 17 % потерпят нелюбовь к работе и компании, если будет нравиться коллектив. 14 % останутся ради хорошего соцпакета. 1 % будут ходить на нелюбимую работу, если компания даст бронь. И лишь 26 % не будут терпеть нелюбовь к работе и просто уволятся.