Используйте землю в рамках закона

Вид разрешенного использования земельного участка – это характеристика, которая отвечает на вопрос: «Что именно разрешается делать на участке и что на нем можно построить?». Чтобы уточнить вид разрешенного использования конкретного участка, можно:

воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая карта». Для этого необходимо знать адрес участка или его кадастровый номер;

заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта.

Далее следует обратиться к специальному Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, который утвержден приказом Росреестра от 10.11. 2020 г. № П/0412. Найти его можно в открытом доступе в интернете.

Классификатор содержит перечень видов разрешенного использования земельных участков и их описание. Например, на участке «для индивидуального жилищного строительства» можно построить индивидуальный жилой дом, разместить хозяйственные постройки, выращивать сельскохозяйственные культуры. А вот открыть магазин или автомастерскую на таком участке нельзя. Использование участка не в соответствии с видом разрешенного использования влечет административную ответственность. Для граждан – от предупреждения до штрафа в размере до 10 тысяч рублей.

В Чувашской Республике на землях сельскохозяйственного назначения нельзя строить индивидуальные жилые дома. В республике принят закон, определяющий, что на территориях всех муниципальных образований республики не допускается строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности. Закон вступил в силу 9 апреля 2022 года.

Управление Росреестра по Чувашии.