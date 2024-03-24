В период оттепели будьте осторожны!

Ежегодно в стране фиксируются происшествия, связанные со сходом снега и наледи с крыш домов и иных строений. В случае серьезного травмирования или гибели человека к уголовной ответственности привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, а также руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности.
Находясь на улице, гражданам следует обращать внимание на скопление снега, сосулек и наледи на крышах домов и козырьках подъездов.
Во избежание негативных последствий следственное управление рекомендует руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам, а также владельцам зданий организовать работу по своевременной очистке крыш от снега и наледи. При этом необходимо помнить и соблюдать технику безопасности поднимаясь на крышу здания и во время уборки снега.
Также необходимо соблюдать правила безопасности при нахождении около водоемов и избегать выхода на лёд, который в весеннее время становится тонким и неоднородным.
В целях предупреждения происшествий призываем родителей несовершеннолетних провести беседы со своими детьми об опасности нахождения на водоемах в этот период времени, а также исключить нахождение несовершеннолетних на покрытых тонким льдом водоемах. Помните, что именно взрослые несут ответственность за своих детей и должны своевременно прививать им правила безопасного поведения.
Следственное управление по Чувашии.