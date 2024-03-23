Пользуйтесь положенными льготами

Жители Чувашии в прошлом году получили льготы по имущественным налогам на общую сумму около 1,2 млрд рублей.

В прошлом году в Чувашии 2,5 тысячи юридических и 529 тысяч физических лиц воспользовались льготами при уплате налогов на имущество за 2022 год. В результате организации получили льготы на сумму свыше 851 млн рублей, а граждане — 312 млн рублей.



При этом физическому лицу, у которого возникло право на льготу по тому или иному основанию, не нужно сообщать об этом в налоговый орган. Указанные сведения поступают в налоговые органы в порядке электронного взаимодействия от уполномоченных лиц. К таким категориям граждан относятся пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.



Вместе с тем продолжает действовать и заявительный порядок предоставления льгот. Любое лицо вправе обратиться с заявлением о налоговой льготе, если она не была предоставлена по тем или иным причинам. Подать такое заявление рекомендуется до 1 апреля 2024 года.



Сделать это можно при личном обращении в любой налоговый орган, через МФЦ, а также направив обращение по почте или через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».



Предоставление налоговых льгот по имущественным налогам юридическим лицам производится в аналогичном порядке.



С полной информацией о налоговых льготах можно ознакомиться с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на официальном сайте ФНС России.



Отдел оказания государственных услуг.