Воспользуйтесь электронным сертификатом

В 2023 году более 12 тысяч жителей Чувашии получили 4 миллиона технических средств реабилитации (ТСР) на сумму 630 млн рублей. Это кресла-коляски, абсорбирующее белье, протезно-ортопедические изделия, трости и т.д.



ТСР можно получить тремя способами: подать заявку в СФР и в рамках заключенных государственных контрактов ожидать обеспечения; оформить электронный сертификат или купить ТСР и обратиться с заявлением на выплату компенсации.



Самый быстрый и удобный способ получения электронный сертификат. Его обладатель может самостоятельно выбрать и приобрести средства реабилитации, рекомендованные по индивидуальной программе. С его помощью можно приобрести средство реабилитации даже на популярных маркетплейсах. В прошлом году 3,7 тысячи человек с помощью электронных сертификатов приобрели 174,5 тысячи изделий.



С лета 2023 года в список технических средств реабилитации входят протезы верхних и нижних конечностей. Сегодня по электронному сертификату можно приобрести свыше 270 различных средств реабилитации, а также сделанные на заказ индивидуальные изделия. С полным списком доступных по сертификату изделий можно ознакомиться в каталоге ТСР, разработанном Социальным фондом России. Здесь также можно узнать размер компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР и стоимость электронного сертификата.



Получить подробную консультацию можно по телефону единого контакт-центра СФР: 8 (800) 100-00-01.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.