Построен строительным управлением № 8. Год пуска — 1979. Прораб — Н.П. Мартынов. Мастер — Г.В. Куликов.

СУ-8 строило много объектов, в том числе военкомат, СИЗО, нарсуд… И каждый объект оставляет в памяти свои впечатления. А вот первые три не тянут на веселое настроение. Такая уж их специфика.

Об истории военкомата есть написанная четко по-военному статья. Она опубликована в газете «Вперёд» от 06.04.2018 г. Но автор решил попутно разбавить этот рассказ некоторыми невыдуманными случаями.



Началом работы военкомата считается 1938 год. Тогда он занимал часть помещений конторы Кумашкинской тракторной лесовозной дороги. Эта контора располагалась на углу нынешней территории комбината, где чудом сохранилась сосна — ровесница соснячка напротив.

Пользуясь случаем, напомним, что здесь и кроется загадка названий улиц Тракторная, Кумашкинская УЖД. УЖД — это сокращенное название узкоколейной железной дороги. Для любознательных — была и Сурская УЖД. Общая протяженность этих двух дорог на 1952 год составляла 52 км.



Очень жаль, что эти три буквы потеряны навсегда. Значит, напрочь забыта часть богатейшей истории леспромхоза, так много сделавшего для страны и города. Осталась лишь табличка с названием улицы, которую автор передал в музей.



По этому поводу автором статьи было направлено письмо в городскую администрацию. На него был получен ответ за подписью и.о. главы и звучал он примерно так: «Да, вышла ошибочка…».

А в газете «Вперёд» (2018 г.) появляется статья студентов техникума «Языковой облик Шумерли». Удивительно красивое вступление, где названия улиц сравниваются с памятником эпохи, «зеркалом» истории. Здорово. Про УЖД забыли, скорее всего, и не знали.



Но вернемся к военкомату. В июне 1940 года его переселяют в новое деревянное здание на ул. Сурской, рядом с ДОСАРМом (предшественник ДОСААФа). Неподалеку от него был наземный стрелковый тир. Он остался под зданием гимназии.



В июне 1979 года военкомат переводят в новое здание по ул. Маршала Жукова. 22 июня 2021 года на его площади был торжественно открыт памятник пограничнику. Этому событию предшествовала упорная работа А.Н. Пояндаева и В.С. Озякова.



И немного истории о «Феде-заправщике», который после долгих скитаний обрел свое постоянное место. А началось все с того, что на паланской заправке кто-то установил скульптуру симпатичного молодого рабочего с гаечным ключом, как символ духовного подъема того времени. Кто его ваятель, уже никто не скажет. Хотя тут просматривается один почерк. Все скульптуры города (и на балконе Центра детского творчества тоже) дело рук одного мастера?



Паланскую скульптуру неизвестного происхождения местные острословы нарекли «Федей-заправщиком». И стоял он там до тех пор, пока В.Н. Сидоров, ставший директором ГПТУ № 6, не переселил его на ул. Карла Маркса к зданию учебных мастерских. Там «Федя-заправщик» простоял до тех пор, пока не зарос бурьяном и сильно обветшал.



Видя это, работники СУ-8 решили его переместить к парадному входу ГПТУ № 10 своими силами в знак благодарности своему альма-матер. Но вышла осечка.



И еще один момент. Ведь «Федю» я знал давно, но до сих пор нахожусь под впечатлением его облика. Как тонко ваятель сумел вложить в скульптуру доброе, целеустремленное лицо зрелого юноши, отдаленно напоминающего мне внука.



И хорошо, что за дело взялись наши погранцы. Они отреставрировали, переодели, вооружили «Федю». И он уже стал другим, серьезно-суровым, под стать духу времени.

Теперь здесь должен хорошо поработать ландшафтный дизайнер. Ведь здесь место самое бойкое и знаковое. Ну, а кровля и фасад здания — дело наживное.

А. Лосев.