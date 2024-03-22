Семье Дениса Савельева вручили орден Мужества

14 марта жители Нижнекумашкинского сельского поселения собрались в сельской библиотеке, чтобы почтить память своего земляка Дениса Савельева, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины.

О потерях говорить всегда тяжело и больно. Но когда из жизни уходят совсем молодые, то тяжело и больно вдвойне. Настоящие герои не заметны в мирное время, но в минуту опасности они честно выполняют свой гражданский и воинский долг, не подчиняясь страху смерти.



Денис родился в 1993 году в пос. Ульяновское. В 2009 году, после окончания девяти классов Шумерлинской школы, продолжил образование в Чебоксарском техникуме связи и информационных технологий по специальности «Мастер связи». Затем работал автомехаником на Шумерлинском хлебозаводе. С 2012 по 2013 годы проходил военную службу по призыву. После службы жил в Чебоксарах, работал в Москве вахтовым методом.



21 октября 2022 года в рамках частичной мобилизации был призван в зону СВО сапером в инженерно-саперное отделение. Верный военной присяге, Денис Савельев погиб 8 ноября 2023 года, выполняя боевое задание.



Память воина почтили минутой молчания. Как символ благодарности всей России и памяти соотечественников семье Дениса был вручен орден Мужества.



В церемонии вручения принимали участие министр культуры Чувашской Республики Светлана Каликова, глава Шумерлинского муниципального округа Дмитрий Головин, представитель военного комиссариата Чувашской Республики Дмитрий Осипов и исполняющий обязанности военного комиссариата по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам Николай Абрамов.

Д. Савельев стал для всех жителей нашего края настоящим героем, истинным патриотом своей земли. У Дениса остались супруга и малолетний сын. Родные и друзья знали его как настоящего мужчину, любящего сына, отца и мужа.



Друзья и сослуживцы отмечают его как большого профессионала своего дела, честного, мужественного человека, готового на подвиг. Подвиг воина — это подвиг веры, долга, присяги. Для всех земляков Денис Савельев навсегда останется примером мужества, отваги и героизма.



М. Шварц, менеджер по организации культурно-досуговой работы ИРЦК Шумерлинского МО.