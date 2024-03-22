Реализация нацпроекта «Производительность труда» помогла предприятиям увеличить прибыль на 68 %

Эта программа активно внедряется на предприятиях, превращая производственные процессы и подстегивая их к эффективности.

Многие компании оценили меры по переформатированию производства и начали активно принимать участие в программе.

Только за 2023 год экономический эффект от проекта достиг 77 миллионов рублей, в 4,5 раза превышая данные за 2021 год.

Одним из ключевых игроков стала «Фабрика процессов» — производственная площадка, созданная в рамках национального проекта под эгидой Президента.

Этот подход позволил более 800 работникам чувашских организаций приобрести ценный практический опыт по внедрению инструментов бережливого производства, в том числе 271 человеку только в 2023 году.



Эксперты Регионального центра компетенций в прошлом году провели обучение по бережливым технологиям для 90 сотрудников органов власти, включая работников министерств и глав администраций.



Региональный центр компетенций при Фонде развития промышленности Чувашии и национальный проект «Производительность труда» не только предоставляют теоретическую информацию о методах увеличения производительности, но и активно помогают предприятиям изменить свои внутренние процессы, а также готовят специалистов, которые впоследствии будут обучать своих коллег.



«Предлагаем предприятиям, которые еще не реализовали данную программу у себя, внимательно посмотреть на плюсы направления. Мы неоднократно общаемся с другими регионами и федеральным министерством, они положительно оценивают данное направление в сложившейся экономической ситуации», — поделился министр промышленности и энергетики Чувашии Борис Марковцов.



Задача нацпроекта — создать современную производственную культуру и без инвестиций повысить производительность труда и выработку продукции.

Эксперты помогают перестроить внутрипроизводственную логистику, загрузить оборудование, сократить простои на предприятиях. Эту адресную поддержку оказывают Федеральный центр компетенций и 60 региональных центров, в том числе, РЦК Чувашии, созданный на базе Фонда развития промышленности.



Приведем пример удачной реализации проекта, которая произошла на производственно-кондитерской фирме «Смак».

На протяжении года команда экспертов РЦК помогала переформатировать процесс производства тортов с растительными сливками. Эта продукция в выручке компании составляет более 50 %.

В диагностической фазе программы эксперты выявили целый ряд конкретных причин, сдерживающих развитие компании и рост производительности.



Устранение замечаний потребовало перестановки оборудования, перераспределения функций между сотрудниками, дооснащения рабочих мест подставками для удобного размещения вспомогательных средств.



В результате внедренных улучшений в пилотном потоке на 1,5 часа снизилось время производства продукта, на 37 % упал уровень незавершенного производства, также увеличилась производительность сотрудников.



В планах компании подвергнуть улучшениям процессы изготовления бисквитов и тортов-суфле.

А вот Чебоксарская птицефабрика может в большей мере похвастаться своими результатами, ведь нацпроект повысил эффективность сотрудников на 94 %!



Полгода эксперты РЦК совместно с коллективом фабрики внедряли бережливые технологии в процесс разделки и упаковки мясной продукции. Данный производственный поток составляет свыше 70 % в доле выпуска продукции всего предприятия.



Основными проблемами, которые эксперты РЦК выявили в ходе реализации проекта, были простои оборудования из-за поломок, долгая переналадка, излишние перемещения персонала, продукции и тары внутри цеха, нерационально оборудованные рабочие места и места хранения.

“Нами фиксировались мельчайшие детали в производственном цикле, которые в результате выливаются в часы потерянного времени в год. К примеру, за счет ускорения на 20 секунд процесса замены рулона с упаковочной пленкой в год удастся сэкономить более 100 часов. И таких, казалось бы, незаметных процессов в производственном потоке сотни и тысячи”, — рассказывают в РЦК.



В результате внедренных улучшений на 65 % сократилось время изготовления продукции, на 94 % увеличилась производительность сотрудников, также почти вдвое сократились объемы незавершенного производства.



Предприятие планирует не останавливаться на достигнутом — в ближайшей перспективе улучшениям будут подвергнуты потоки по производству фарша и мясной продукции в маринаде.

Нацпроект позволяет участникам внедрять собственные инструменты роста

Участник национального проекта “Производительность труда” агрохолдинг “Вурнарский мясокомбинат” провел для своих сотрудников конкурс по организации рабочих мест по системе 5С.

“Система организации и рационализации рабочего места — это один из инструментов бережливого производства. Состоит из 5 шагов — сортировки, соблюдения порядка, содержания в чистоте, стандартизации и совершенствования. Четкое разделение вещей на нужные и не нужные, упорядоченное и точное расположение и хранение необходимых вещей, уборка рабочего места, разработка и соблюдение стандартов и технологии выполнения каждой операции позволяют получить очевидный и измеримый эффект”, — поясняют эксперты Регионального центра компетенций, выступившие в качестве жюри конкурса.



Добавить соревновательности процессу освоения инструментов бережливого производства решил руководитель предприятия Владислав Попов. Лучшим было обещано денежное поощрение.

В “уборку” на рабочих местах включились сотрудники всех подразделений мясокомбината. Победителем состязания стал участок фасовки полуфабрикатов, который по-новому организовал процесс упаковки готовой продукции.



“На старте конкурса из-за неорганизованного места хранения сотрудникам приходилось тратить время на поиск и доставку этикеток, контейнеров, на составление складских заявок. В результате внедрения принципов 5С участок освободился от лишних предметов, контейнеры и этикетки разместились в зоне быстрого и удобного доступа, временные затраты “на розыск” сократились до нуля.



Напомним, принять участие в национальном проекте «Производительность труда» могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать соответствующую заявку можно на платформе производительность.рф.

Подробную информацию об участии в проекте можно получить, обратившись в Региональный центр компетенций Фонда развития промышленности Чувашии по адресу: Чебоксары, пр-т Ленина, 12 Б (центр “Мой бизнес”) или по телефонам: +7 (8352) 48-96-66 (доб. 152), +7 (953) 015-46-23.

В Чувашии готовят внутренних тренеров по повышению производительности труда

Региональный центр компетенций при Фонде развития промышленности Чувашии и национальный проект «Производительность труда» не только предоставляют теоретическую информацию о методах увеличения производительности, но и активно помогают предприятиям изменить свои внутренние процессы, а также готовят специалистов, которые впоследствии будут обучать своих коллег.

Для каждого кандидата на роль «внутреннего тренера» обучение на платформе производительность.рф длится 10 недель. На этапе сертификации специалистам компании предстоит не только проявить отличное теоретическое знание, но и успешно выполнить практические задания.



Эксперты оценивают уровень знаний каждого кандидата, их коммуникативные навыки, способность работать с аудиторией, умение приводить практические примеры и проводить презентации.



Сертификация инструкторов по применению методов бережливого производства прошла, к примеру, на ООО «СКБ СПА», а также для одного из ведущих российских разработчиков и производителей электротехнических шкафов и терминалов ООО «Релематика». Компании присоединились к национальному проекту «Производительность труда» в 2023 году.

Задача внутренних тренеров — обучать сотрудников своей компании специальным инструментам бережливого производства, методологии реализации проектов по улучшениям, вовлекать сотрудников предприятия в постоянные улучшения на своих рабочих местах.

Минпромэнерго Чувашии.