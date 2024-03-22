Педагоги Чувашии могут выиграть набор для съемок в новом конкурсе #ПроСферум

Сервис «Сферум» запускает новый творческий конкурс #ПроСферум, в котором педагоги смогут креативно рассказать о своем опыте использования платформы. Организаторы приглашают учителей и воспитателей поделиться историями о том, как учебный профиль «Сферум» в ВК мессенджере помогает в работе, дополняет уроки, а также о наиболее полезных его функциях.

Чтобы присоединиться к конкурсу, педагогические работники школ, колледжей и детских садов до 31 марта должны написать интересный пост или снять видео об использовании «Сферума» в работе. Затем творческий отзыв необходимо опубликовать на своей странице или в сообществе образовательной организации «ВКонтакте» с хэштегом #ПроСферум. Страница в соцсети должна быть открыта для остальных пользователей.

Итоги конкурса подведут 15 апреля. 10 победителей #ПроСферум получат набор для съемок, в который входит экшен-камера, штатив, кольцевая лампа, петличный микрофон.

Кроме того, ТОП-50 лучших авторов получат брендированные подарки и смогут стать частью «Лидеров Сферума» — профессионального сообщества единомышленников в области образования. В это сообщество входят педагоги со всей страны, готовые делиться опытом с коллегами, расти профессионально, развиваться в качестве спикеров и экспертов.

чувашинформ.рф