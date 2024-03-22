Новое помещение морга готово к открытию

В прошлую пятницу с ходом строительных работ нового помещения Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Чувашии ознакомился вице-премьер правительства Чувашии — министр здравоохранения Владимир Степанов. В сопровождении руководителя бюро Сергея Плюхина и главы города Шумерли Эдуарда Васильева руководитель ведомства убедился в готовности отделения к работе.

Отделение будет предоставлять свои услуги жителям Шумерли, Шумерлинского и Красночетайского муниципальных округов, Шумерлинскому межтерриториальному медицинскому центру и филиалу — Порецкой центральной районной больнице. Деятельность отделения будет сосредоточена на проведении судебно-медицинских и патологоанатомических исследований тел умерших, выдаче медицинских свидетельств о смерти, консультации сотрудников правоохранительных органов, а также ежедневном мониторинге смертности и освидетельствовании потерпевших, обвиняемых и других лиц. Отделение будет осуществлять и прием операционно-биопсийного и акушерского материала.



Владимир Степанов подчеркнул, что новое отделение станет важным звеном в системе здравоохранения Чувашии.



Напомним нашим читателям, что под строительство одноэтажного здания с подвалом общей площадью 632 кв. м был выделен участок площадью более 2,2 тыс. кв. м. Общая стоимость работ составила чуть более 32 млн руб.



В основных помещениях площадью 306 кв. м расположены ординаторская, кабинет судмедэкспертного освидетельствования, комната отдыха персонала, душевая, гардероб, санузел для маломобильных посетителей. В зоне исследования тел умерших — комната приема, два секционных зала, один из которых для инфекционных тел, вспомогательные помещения.

Штат нового морга состоит из врача судмедэксперта и патологоанатома, медсестры, медрегистратора, двух санитаров и технического служащего.



Как сообщил газете заведующий межрайонным отделением № 3, врач-патологоанатом Ильнур Акшов, в настоящее время медицинское учреждение особого типа находится на завершающем этапе лицензирования. После получения лицензии на осуществление медицинской деятельности учреждение сразу начнет свою работу. По словам руководителя республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Сергея Плюхина, официальное открытие шумерлинского отделения планируется в апреле этого года.

Ольга Дмитриева.