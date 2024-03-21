Разговор о важнейших событиях

В среду в Шумерлинском муниципальном округе, как и по всей Чувашии, состоялся Единый

информационный день. Встречи с населением прошли в деревне Шумерле, Туванах и Торханах. Главными темами информдня стали Послание Президента России Федеральному Собранию,

итоги выборов Президента Российской Федерации, отчет о деятельности Кабинета Министров

Чувашской Республики за 2023 год.

С основными вопросами информдня жителей деревни Шумерли ознакомил глава Шумерлинского муниципального округа Дмитрий Головин. Останавливаясь на Послании Президента, он рассказал собравшимся о готовящихся к реализации новых нацпроектах, таких как «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», о том, как будут поощряться люди, сдающие ГТО, какие меры поддержки предусмотрены в системе образования, и о многом другом.

Дмитрий Головин поделился с сельчанами с результатами голосования в округе, остановился на важных для жителей моментах, таких как зимнее содержание дорог, ремонт школы и др. Глава часто возвращался к тем вопросам, которые были заданы в ходе предыдущих встреч. Было видно, что он держит их на контроле.



Мастер аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Шумерле Александр Илларионов напомнил, что нужно вовремя обслуживать газовые приборы, вентиляционные и дымоходные каналы. Он также призвал сельчан не доверять сомнительным мастерам и перепроверять их личность, попросив документы и позвонив по номеру 04.

Татьяна Александрова.

Работа на благо бойцов не прекращалась и в ходе информдня

Жители Туванского сельского поселения в ожидании приезда информационной группы

не теряли времени даром. Уже давно они собираются в будние дни в культурно-оздоровительном центре Туван и плетут «браслеты выживания» и обереги для участников СВО. Из 5-метрового

жгута изготавливают компактный браслет на руку бойца, который при необходимости легким

движением распускается в исходное положение и может пригодиться в разных ситуациях:

и в качестве жгута для остановки крови, и как крепление, и для сооружения укрытия.

Кроме того, сельчане плетут нашлемники. Процесс изготовления нашлемников кропотливый, работа идёт в команде. Одни режут ткань, другие подбирают её по цвету. Такое изделие надевается поверх шлема и позволяет размыть контуры головного убора, устранить блики от солнца и замаскировать под окружающую местность.



Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова и первый заместитель главы администрации — начальник УБРТ Шумерлинского муниципального округа Татьяна Маркина с интересом ознакомились с техниками плетения, пообщались с волонтерами, поблагодарили их за помощь и поддержку, оказываемую нашим воинам. «Большое спасибо вам за такую важную и нужную работу, за ваше неравнодушие. Шумерлинский округ всегда отличается большой активностью в части оказания гуманитарной помощи нашим бойцам. И это очень ценно», — поблагодарила Светлана Анатольевна и рассказала о том, какую работу в этом направлении ведут коллективы государственных учреждений культуры. В частности, в апреле вновь состоятся благотворительные показы спектаклей и концерты, средства с продажи билетов будут направлены в фонд «П.рле» для оказания помощи бойцам СВО.



Во время проведения информационного дня работа мастериц не прекращалась ни на минуту. Слушая выступающих и задавая им вопросы, женщины продолжали резать, вязать, плести.

Затем информационная группа посетила Торханы. Встреча с жителями деревни прошла в библиотеке нового поколения. Торханцы с интересом обсудили темы Единого информдня и остановились на волнующих их вопросах, например, на том, что закончив ВУЗы, молодежь не спешит возвращаться на свою малую родину.



Затем были подняты вопросы организации занятий по плаванию для школьников в ФОК «Олимп» и установки вышки сотовой связи в отдаленных населенных пунктах Шумерлинского муниципального округа, таких как пос. Триер, пос. Полярная Звезда и др. Все озвученные вопросы Светлана Каликова и Татьяна Маркина взяли на контроль.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.