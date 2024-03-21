Девятимиллионный гость побывал на выставке «Россия»

Юбилейного посетителя зарегистрировали на международной выставке-форуме «Россия» 20 марта. Девятимиллионным гостем стал Андрей Баторов – 9-летний школьник приехал на ВДНХ со своими родителями Александрой и Станиславом, а также младшей сестрой Софией.

Посещение экспозиции стало для семьи поистине праздником! Гостей провели по павильону №59, посвященному прошлому, настоящему и будущему российских городов, и, конечно, не отпустили без подарков. Андрей получил презенты от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, в том числе сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал.

«Я видела сюжеты о других миллионниках, но не могла представить, что мы станем одними из них, – рассказала Александра Маркевич. – Нам никогда так глобально не везло, надеюсь, что мы не исчерпали лимит везения. Этот подарок очень приятный и неожиданный».

Напомним, международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Экспозиция на ВДНХ, на которой представлены 89 регионов России, ведущие федеральные ведомства, корпорации и общественные организации, будет работать до 8 июля. Каждый сможет выбрать здесь для себя что-то интересное из культурно-развлекательной, деловой и образовательной программы.

Представлена на форуме и Чувашская Республика. Украшение стенда нашего региона – роскошная 6-метровая тухья ручной работы, возле нее о республике рассказывают артисты и ученые, представители министерств и ведомств, мастера и умельцы, известные земляки. Привлекает гостей выставки «Вышитая карта России», изображение которой встречает посетителей на экране при входе на ВДНХ.

чувашинформ.рф