Администраторы пабликов Чувашии: «Теперь наш контент обязательно улучшится»

Ответу на вопрос «Как правильно вести соцсети?» был посвящен семинар-практикум Центра управления регионом Чувашии, который посетили сотрудники ссузов республики – администраторы групп в социальных сетях этих учебных заведений.

В первом из блоков, о написании интересных постов, слушатели семинара узнали о структуре публикаций, форматах подачи информации и особенностях платформы Телеграм. В практической части они переводили тексты с канцелярского языка на понятный для читателя, а также сами готовили посты о семинаре. Каждый автор получил обратную связь от спикеров.

После лекции об основах композиции при фотографировании и главных правилах видеосъемки присутствующие тут же попробовали применить полученные знания на практике. Итогом работы каждого стал небольшой ролик, смонтированный на семинаре.

«Теперь наш контент обязательно улучшится», – отметили слушатели. А Алевтина Куданова из Батыревского агропромышленного техникума подчеркнула, что узнала из лекций много нового и в следующий раз обязательно приведет на семинар Центра управления регионом Чувашской Республики коллег.

чувашинформ.рф