Страховое возмещение по вкладам теперь можно получить дистанционно

Как сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», с 19 марта заявление на получение страхового возмещения по вкладу можно подать дистанционно на сайте самого Агентства или с помощью Госуслуг.

Агентство будет перечислять средства вкладчику по реквизитам банковского счета, указанным в его заявлении. Владельцы карт национальной платежной системы «Мир» смогут подать заявление без указания реквизитов. Средства будут перечислены по номеру карты. Услуга доступна всем категориям вкладчиков.

Граждане, которым не подходит формат дистанционных выплат, смогут получать страховое возмещение, как и раньше, при личном обращении в уполномоченный банк-агент или офис АСВ.

Минфин Чувашии.