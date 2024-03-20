Минтруд представил на общественное обсуждение перечень льготников, освобождаемых от пеней и комиссий при оплате услуг ЖКХ

От комиссий и пеней при оплате жилищно-коммунальных услуг будут освобождены многодетные родители, пенсионеры, граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

На текущий день комиссия при оплате услуг ЖКХ определяется платежным оператором, и как правило составляет 1-2 % от общей суммы платежа. По решению Президента, озвученному в ходе Прямой линии в декабре 2023 года, внесены поправки в Жилищный кодекс, которые позволяют освободить от уплаты пеней и комиссий при оплате услуг ЖКХ отдельные категории граждан.



Изменения начнут действовать с 1 июля 2024 года. Они коснуться кредитных организаций (банков) и других платежных агентов.

Минтруда России.