В Чувашии объявлен пожароопасный режим

С 1 апреля в республике устанавливается пожароопасный сезон. Соответствующее постановление главы Чувашии опубликовано 18 марта. В документе утвержден перечень объектов, подверженных угрозе возникновения лесных или природных пожаров. В список вошли 204 населенных пунктов, 13 детских лагерей отдыха и 25 садоводческих товариществ. «Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», – указано в документе.

Чувашинформ.