Ягодный фестиваль в Чувашии изменит свою локацию и продлится дольше

В этом году фестиваль станет двухдневным и один из фестивальных дней пройдет прямо в столице Чувашии. Такое решение было принято в результате выездного совещания, проведенного вице-премьером Чувашии Сергеем Артамоновым.

Запланировано, ориентировочно на 20 июля, что фермеры и местные жители соберутся в городе Чебоксары на специальной площадке по адресу: на Машиностроителей, 1, корпус 6. Здесь будут организована ярмарка, мастер-классы, праздничного настроения добавит концертная программа. Главным преимуществом нового места ягодного фестиваля является наличие обширной парковки и площади, на которой можно организовать продажу ягод, саженцев и средств ухода за растениями. Кроме того, сюда легче добираться.

Во второй день фестиваля ягод – 21 июля будет специальная программа для профессионалов, садоводов, ягодоводов, ландшафтных дизайнеров, которая состоится на базе питомника «Ивушка» в Хыркасах.

чувашинформ.рф