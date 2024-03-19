В Чувашии стартует акция по борьбе с туберкулезом «Белая ромашка»

С 20 марта по 20 апреля в Чувашской Республике пройдет акция «Белая ромашка», посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулёзом.

В рамках акции в медицинских учреждениях республики пройдут научно-практические конференции по вопросам оказания противотуберкулезной помощи, круглые столы, семинары, беседы с пациентами и населением по вопросам профилактики, раннего выявления и лечения туберкулеза.

В медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, будут организованы Дни открытых дверей, «Горячие линии» и «Телефоны доверия», где жители республики смогут получить ответы на интересующие вопросы по профилактике и лечению туберкулеза (подробнее о проводимых мероприятий в рамках акции «Белая ромашка», смотрите на сайте и в социальной сети медицинских организаций республики).

Республиканским противотуберкулезным диспансером Минздрава Чувашии будут организованы Дни открытых дверей: в Чебоксарах – 23 и 30 марта, 6 и 13 апреля, Канаше – 6 апреля, Новочебоксарске – 23 апреля.

Жители смогут пройти флюорографическое обследование на передвижной установке бесплатно и без направления врача.

Более подробную информацию можно получить на сайте учреждения: www.rtpd.med.cap.ru или по телефону (8352) 58-21-30 (регистратура).

Минздрав Чувашии.