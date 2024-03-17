Чувашия голосует третий день и отмечает Масленицу

В республике продолжают выбирать Президента страны. Жители республики приходят на участки семьями, а после голосования участвуют в праздничных мероприятиях, посвященных выборам и Масленице.

Так, в Старых Игитях Красноармейского округа жители пришли проголосовать в нарядных костюмах, чтобы затем отметить праздник вкусными блинами. В Канаше Нина Дибраева на избирательный участок 603 пришла голосовать в ярком весеннем образе, а в Шумерле и в Козловке работники культуры привезли избирателям праздничную концертную программу и хорошее настроение.

Сегодня – заключительный день выборов президента России, избирательные участки закроются в 20:00.

cheb.mk.ru