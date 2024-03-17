С домашними питомцами идут на избирательные участки в Чувашии

Жители республики так любят своих питомцев, что не хотят их оставлять дома и идут голосовать вместе с ними и делятся этим в соцсетях. Например, с четвероногим другом, псом Громом, в Шумерле пришёл на избирательный участок Сергей Серов, а житель деревни Сятракасы Чебоксарского округа на участок №1759 пришел с со своим чихуахуа, не забыв надеть на него теплую курточку.

В Ибресях на избирательном участке № 501 заметили кота, который зорко следит за порядком на участке. Члены УИК шутят, что его острый глаз позволяет видеть все нарушения лучше видеокамеры.

И в Анаткасах Аликовского округа еще один пушистый наблюдатель сопровождает выездное голосование.

Сегодня в Чувашии начался третий день голосования на выборах Президента Российской Федерации. Все избирательные участки, как и накануне, открылись в 8 часов утра. По состоянию на 20.00 часов 16 марта, активность избирателей республики составила 60,18% (больше 544 тыс. человек), при этом явка в рамках ДЭГ — 91,29%.

чувашинформ.рф