Наш лучший учитель

Всего четыре года, но целая жизнь маленького человека, который только переступил порог школы. Очень важно, кто встречает его на пороге той самой жизни, кто поведет его по страничкам

первых книг и тетрадок. Только представьте, смогли бы вы принять и полюбить несколько десятков маленьких человечков, каждый из которых со своим характером?

Смогли бы вы, отложив в сторону свои личные заботы и печали, с головой уходить в их проблемы. Наверное, нужно иметь в организме какой-то ген, который делает тебя Учителем. Не просто учителем, который учит читать, писать и считать, а Учителем, который научит думать, рассуждать и быть человеком. Именно с таким педагогом нашим детям посчастливилось прожить четыре первых класса с учителем начальных классов Зайцевой Валентиной Николаевной.

Дайте нам самую высокую стену, и мы напишем на ней «Лучший учитель», и под этой надписью подпишутся сотни детей и родителей. Согласны, звучат банально слова «спасибо за наших детей», «Вы отдавали им частичку сердца», но всё это правда. Валентина Николаевна с первого дня смогла собрать наших детей в дружный коллектив, сплотить родителей и сделать наши первые учебные годы просто праздником. Благодаря знаниям и умениям, которые дала им Валентина Николаевна, ребятам было легко в старших классах. Она смогла разглядеть в каждом личность и вырастить ярких, думающих, свободно выражающих свои мысли людей. Помимо уроков, на которых дети пробирались сквозь дебри падежей и дробей, Валентина Николаевна наполнила нашу жизнь всевозможными мероприятиями. Чего только не было – катание на санях по зимнему лесу, совместное чтение книг, театральные постановки, а самое главное, она смогла вовлечь во все это родителей. Бесценным даром для нас, родителей, стала возможность активно участвовать в жизни детей. Валентина Николаевна смогла сотворить чудо – подружила между собой детей и родителей, сделала так, что все последующие школьные дни мы жили одной дружной семьей.



Сегодня наши дети уже окончили школу, но в каждом из них осталось то, что Валентина Николаевна воспитала своим личным примером, своим неравнодушием и любовью.

У Валентины Николаевна юбилей, и мы всей своей большой и дружной семьей, некогда 4 «Б» класса, от всего сердца поздравляем её с этой датой. С днём рождения, наш любимый, лучший, дорогой Учитель!

Дети 2012—2016 гг. выпуска и их родители.