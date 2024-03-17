Наблюдатели от Общественной палаты России следят за порядком на избирательных участках Чувашии

В Центре общественного наблюдения Чувашии обсудили ход выборов в республике. Положению дел на участках была посвящена ежедневная ВКС с наблюдателями, членами Общественной палаты республики – на связь они вышли прямо из муниципалитетов.

Из Мариинско-Посадского округа сообщили, что наблюдатели объезжают все участки и даже выезжают на дом вместе с членами избирательной комиссии. «Работают в полном составе участники общественной палаты муниципального округа, члены палаты распределены по населенным пунктам, – прозвучало по видеосвязи. – Везде обстановка спокойная, настроение в третий день выборов отличное. В ДК запланирован концерт местных артистов».

«Все идут на выборы как на праздник, – подтвердили из Чебоксарского округа, – при этом многие решили проголосовать дистанционно. Нарушений нет».

На всех участках Ибресинского округа присутствуют наблюдатели, заверили в муниципалитете, причем на 14 самых крупных из 27 за порядком следят наблюдатели от Общественной палаты России. «Инцидентов не было, все проходит в штатном режиме, мы рассчитываем, что так и будет», – отметили в Ибресях.

Сегодня в Чувашии проходит третий день голосования на выборах Президента Российской Федерации. По состоянию на 10.00 часов 17 марта активность избирателей республики составляет 62,27% (564,5 тыс. избирателей), явка в ДЭГ – 93,19%.

чувашинформ.рф