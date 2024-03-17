Мой первый учитель

В жизни человека учителей бывает много, но первый учитель — один. Первый учитель — это не только человек, который открыл дорогу в мир новых знаний и необычных впечатлений, но и тот, кто привил любовь к учебе, школе, Родине. Первого учителя часто сравнивают с родителями. Ведь первый учитель является самым родным, тем, кто достучался до каждого сердца.

Четыре года назад мамы и папы передали нас в добрые руки Валентины Николаевны Зайцевой. А Валентина Николаевна взяла нас не только за руку, но и вошла в нашу душу, оставляя там часть своего тепла, своего сердца.



Валентина Николаевна преподала нам первые уроки добра и справедливости, открыла интересный мир букв и цифр, научила читать, писать и считать. И каждый урок — это новое маленькое и всегда необычное открытие и путешествие.



Несмотря на то, что мы все разные, наша первая учительница научила нас дружить, поддерживать друг друга. А главное, благодаря ей, мы научились радоваться успехам одноклассников.

Быстро пролетело время начальной школы и нам трудно представить, как мы будем расставаться с Валентиной Николаевной. Наверное, как и ее предыдущие выпускники, будем прибегать к ней во время перемены, задавать по привычке вопросы обо всем на свете. А она специально не ответит нам, а подскажет слова, которые побудят нас к размышлению. Валентина Николаевна никогда не дает нам готовые ответы, а всегда заставляет подумать нас самих.



Много сил, труда и терпения Валентина Николаевна вкладывает в каждого из своих учеников, чтобы из маленьких девчонок и мальчишек мы выросли в успешных, счастливых людей!

Мудрость и личный пример — основные приемы обучения нашего учителя. Валентина Николаевна является образцом для подражания не только для нашего класса, но и педагогов школы. Наша учительница добрая, отзывчивая, понимающая, нежная, умная. Валентина Николаевна всегда найдет нужное слово, поддержит, успокоит, поможет. В ее присутствии затихают даже самые шаловливые мальчишки, а класс наполняется спокойствием и гармонией.



Мы любим и уважаем Валентину Николаевну и хотим сказать ей спасибо за её самоотверженный труд, душевную щедрость! Берегите своё большое, доброе, трепетное сердце, которое Вы уже давно отдали детям!

М. Губанова, учащаяся школы № 2.