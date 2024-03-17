Достойна самых теплых слов!

17 марта свой юбилей отмечает удивительный и разносторонний человек, посвятивший всю жизнь преподавательской деятельности, педагог с большой буквы, учитель начальных классов школы № 2, милая и обаятельная женщина — Валентина Николаевна Зайцева. Юбилей — это круглая дата, заставляющая трепетать каждого, кто приближается к тому или иному рубежу своей жизни, это праздник мудрости, богатейшего жизненного опыта.

В жизни каждого человека есть люди, которые оказывают заметное влияние на формирование его характера и мировоззрения. Особенно счастлив тот, кому встретился учитель, умеющий принести в класс увлеченность, любовь и, конечно же, знания, освещенные этой любовью. Работать учителем начальных классов в школе — самая удивительная, уникальная и почётная профессия. Учитель начальных классов умеет всё! Научить ребенка читать, писать, привить ему навыки работы в коллективе, заложить нравственное начало, научить видеть прекрасное и доброе в этом непростом мире — в этом и заключается волшебство, которое каждый день творит первый учитель.

За годы своей работы Валентина Николаевна накопила богатый опыт. Через её руки, ум и сердце прошли десятки мальчишек и девчонок. Для многих из них она стала не просто учителем, а второй мамой. Требовательная, но вместе с тем чуткая и душевная, она находила и продолжает находить ключик к сердцу каждого ученика.



Все её уроки можно считать открытыми — на таком высоком профессиональном уровне они проходят. Педагог без труда находит общий язык со своими малышами, понимает детские проблемы и одинаково любит каждого ученика: шумного и тихого, послушного и капризного, ухоженного и неряшливого. Для неё главное — выявить самые лучшие качества, заложенные в душе ребёнка, чтобы дети получали радость от приобретённых знаний, чтобы после окончания школы чётко осознавали своё место в жизни.



Валентина Николаевна — настоящий профессионал, мудрый, талантливый педагог, учитель по призванию, до глубины души преданный своему делу. Её методическая «копилка» наполнена интересными разработками уроков, внеклассных мероприятий, исследовательскими проектами и различными презентациями.



Её ученики являются победителями и призёрами конкурсных мероприятий, научно-практических конференций муниципального, республиканского, российского уровней. Благодаря проектной деятельности наша коллега воспитывает в детях умение творчески мыслить, анализировать ситуацию, уверенно вести себя, представляя и защищая свой проект. Приобретая такие важные качества, воспитанники Валентины Николаевны становятся успешными не только в учёбе, но и в общественной жизни школы и города. А это очень важно! Среди её воспитанников — более 10 стипендиатов различных уровней.



С теплотой и любовью вспоминает В.Н. Зайцеву бывший директор школы № 2, принявшая её на работу в далёком 1989 году, Валентина Александровна Куркова: «Таких профессионалов надо ещё поискать! Валентина Николаевна заслуживает всяческих похвал. Скромная, трудолюбивая, честная! Её дети отличались от других воспитанностью, хорошей подготовкой к обучению в среднем звене. Всегда уважала и ценила эту замечательную учительницу».



Учителя-коллеги говорят о ней: «Этот учитель — мастер своего дела, надёжный друг и товарищ». А выпускники, которых за годы работы было немало, до сих пор с любовью, трепетом и глубоким уважением относятся к своей первой учительнице и говорят ей слова благодарности.

Дорогая Валентина Николаевна, поздравляем Вас с юбилеем! Пусть в Вашей жизни будет много тепла и любви близких, родных, друзей! Огромного здоровья на долгие годы!



Педагогический коллектив школы № 2.