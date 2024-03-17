В Шумерле стартовал третий день выборов Президента России

Третий день выборов Президента России на УИКах v 2805 и 2806 по традиции начался с гимна страны. Избирательные комиссии, расположенные в ДК «Восход», распахнули свои двери ровно в 8 часов утра. Начался финальный день голосования. Вы ещё не отдали свой голос? Поторопитесь! Ваш голос может стать решающим.

В школе № 2 организовано два избирательных участка: 2807 и 2808. Несмотря на воскресенье, желающие проголосовать идут с самого утра. О том, каких результатов удалось добиться за 2 дня, рассказывает председатель УИК 2807 Александра Лобочкова.









Волонтеры города Шумерли «Группа поддержки ребят» встретились сегодня в пункте плетения маскировочных сетей для того, чтобы вместе дистанционно проголосовать.

Некоторые участники группы уже голосовали в эти дни на участках и дистанционно. Организатор волонтерского движения Валентина Долгова отдала свой голос в первый день выборов, 15 марта. Она тоже предпочла электронное голосование. «Это очень удобно, а главное быстро. Проголосовала не отрываясь от работы!» — поделилась с нами Валентина, многодетная мама, предприниматель и волонтер.

После голосования дружная команда волонтеров, ставшая за это время одной большой семьёй, продолжила плести сети.

Сегодня в выборах Президента Российской Федерации приняли участие и супруги Жданович. Алексей — депутат городского Собрания депутатов. Юлия — директор Центра детского творчества.

«Это по-настоящему важное мероприятие для всех граждан, и мы не могли остаться в стороне от такого события. Выборы — это не только наше право, но и ответственность за будущее страны», — отмечают супруги.

В семье Индряковых сегодня важное событие — впервые в жизни голосует старший сын. Восемнадцатилетний Стас обучается в училище одимпийского резерва в Новочебоксарске. Конечно, он, как и большинство молодежи, мог выбрать ДЭГ, но не стал. Ведь голосование непосредственно на избирательном участке стало для него дополнительным поводом приехать домой и увидеть близких людей. К тому же, он проголосовал в своей родной третьей школе и получил небольшой подарок за участие в первых в своей жизни выборах.

Вместе с членами УИК v 2806 газета «Вперёд» принимает активное участие в голосовании на дому.

УИК 2219 (д. Пояндайкино) поздравляет всех с Масленицей и приглашает на участок тех, кто ещё не голосовал.







