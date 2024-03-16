Сегодня в гостях у синькасинцев — глава Шумерлинского муниципального округа Дмитрий Головин и министр культуры Чувашии Светлана Каликова.
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